    到山裡談戀愛！台中大坑9號、9-1號步道 打造「愛戀步道」

    2025/12/23 12:38 記者歐素美／台中報導
    9號步道象徵「走向長相廝守的承諾」裝置意象。（圖由觀旅局提供）

    台中市觀光旅遊局打造大坑9號、9-1號步道成為「愛戀步道」，耶誕節將至，觀旅局推薦市民朋友在這充滿愛與溫度的節日裡，大手牽小手或與心儀的另一半，一起漫步芬多精滿滿的山林，展開一場屬於「小久」與「阿知」的愛戀旅程，讓幸福在每一步攀登中悄悄發酵。

    觀旅局長陳美秀表示，大坑9號與9-1號步道坡度平緩、路線親民，是親子共遊、全齡同樂的登山首選，更是許多市民日常運動、假日踏青的口袋名單。市府這次透過「閱讀山林」的創意概念，將步道轉化為一條隱藏版的「愛戀步道」，以故事方式串聯山林風景，講述「小久」與「阿知」從相遇、相知到相守的溫馨歷程，讓遊客在登山過程中，不再只是低頭走路，而是隨著步道節奏，一步步參與這場浪漫實境故事。

    民眾從9-1號登山口出發，跟著象徵陽光溫暖的「小久」踏上旅程，與活潑可愛的「阿知」在步道上來場不期而遇；途中設計象徵熱戀的「氣球升空」橋段，最後走向代表承諾與陪伴的「長相廝守」，每一段路程、每一處轉彎，都彷彿在訴說愛情的酸甜苦辣，讓登山成為一段值得細細品味的情感旅程。

    觀旅局指出，為提升互動性與趣味性，步道沿線設置多處QR Code與甜蜜互動裝置，遊客可邊走邊掃描、閱讀故事內容或留下合影紀念。來到山頂的「小狗鞦韆」時，不妨停下腳步，透過數位互動深入了解「小久」與「阿知」對未來的想像，或許也能在故事中看見自己與家人、伴侶的影子，讓爬山行程成為一場與自己、與重要之人對話的心靈旅程。

    台中市風景區管理所希望透過「山林閱讀」活動，翻轉大眾對登山僅是運動的刻板印象，讓更多人發現山林中蘊藏的故事與情感。

    大坑9號步道上有多處甜蜜互動體驗設施。（圖由觀旅局提供）

    9號步道山頂上的「小狗鞦韆」。（圖由觀旅局提供）

    台中大坑9號及9-1步道透過小久與阿知的戀愛故事帶領民眾體驗「愛戀步道」。（圖由觀旅局提供）

