    首頁 > 生活

    空氣有甜味！ 台南善化糖廠製糖開工

    2025/12/23 12:27 記者劉婉君／台南報導
    善化糖廠114/115年期製糖開工典禮，依傳統舉行。（記者劉婉君攝）

    善化糖廠114/115年期製糖開工典禮，依傳統舉行。（記者劉婉君攝）

    121年歷史的台南善化糖廠今（23）日製糖開工，至明年3月13日止，總開工天數81天，預計採收約18.76萬公噸甘蔗，產製約1.7萬公噸的大包裝本土二砂及小包裝本土甘蔗糖，以及15公噸的古早糖。

    台糖公司善化糖廠今日依循傳統，舉行114/115年期製糖開工典禮，由台糖董事長吳明昌等人主持「廍動」儀式，在焚香祝禱後，啟動綁有祈福紅線的甘蔗拋入壓蔗區，象徵製糖作業正式展開，祈求人員平安、設備運轉順利，圓滿達成生產目標。

    吳明昌表示，約3.5個月的製糖期間，將維持24小時生產，往年製糖期採收的甘蔗約22萬公噸，今年受到7月雨量影響，甘蔗產量減少約4萬公噸。目前全國僅剩虎尾及善化糖廠仍維持製糖，雖然2座糖廠1年虧損4億元左右，為了保存台灣珍貴的文化資產，仍會盡全力持續下去。

    吳明昌指出，台糖生產的本土糖佔國內供應5%，其他也由國外進口粗糖精煉。善化糖廠採用符合友善農法、純淨無污染的甘蔗原料，產製高品質的糖品，並通過ISO9001、ISO22000及食品良好衛生規範（GHP），以及農產品產銷履歷（TAP）及清真驗證，「本土甘蔗糖」是國內首支獲TAP標章的小包裝糖品。

    近年台糖也積極推動製糖循環與淨零轉型，善化糖廠於2023年攜手國家原子能科技研究院導入碳捕捉技術，捕捉糖廠鍋爐煙道氣的二氧化碳，再轉化為小蘇打，應用於環保清潔用品；7月廠內蔗渣鍋爐汽電共生系統獲得綠能（生質能）發電憑證，為百年製糖注入再生能源新動能。

    善化糖廠114/115年期製糖開工，預計使用約18.76萬公噸甘蔗。（記者劉婉君攝）

    善化糖廠114/115年期製糖開工，預計使用約18.76萬公噸甘蔗。（記者劉婉君攝）

    善化糖廠114/115年期製糖熱鬧開工。（記者劉婉君攝）

    善化糖廠114/115年期製糖熱鬧開工。（記者劉婉君攝）

