消保處抽檢六都18間飯店生魚片 2件不符規定皆已改善

生魚片是許多飯店自助餐廳常見的料理品項，廣受民眾青睞！行政院消費者保護處今（23日）公布8月針對六都共18間飯店自助餐生魚片抽查樣品中，有2家知名飯店不合格，其中包含台北漢來大飯店旗下的「島語自助餐廳」生魚片被驗出李斯特菌、台南台糖長榮酒店內的「吃遍天下自助餐廳」的鮪魚則被檢出揮發性鹽基態氮超標，不符規定部分已由地方衛生機關依法查處，並要求業者改善完畢，經複查已符規定。

消保處說，生魚片屬於生鮮即食水產品，若在處理或保存過程中未能符合食品衛生相關規定，或原料來源不明，恐有鮮度不佳或沾染病原菌的風險，食用可能危害消費者健康。

消保處表示，今年8月間會同六都衛生機關抽驗18間飯店共18件生魚片，進行微生物（沙門氏桿菌、腸炎弧菌及單核球增多性李斯特菌）及揮發性鹽基態氮檢驗。

消保處指出，在微生物檢測部分，沙門氏桿菌、腸炎弧菌全數符合規定；單核球增多性李斯特菌有1件不符合規定；揮發性鹽基態氮檢測部分，有1件不符合規定。

消保處續指，其中台北漢來大飯店島語自助餐廳的現流鮭魚菲力，檢出李斯特菌陽性，不符食品中微生物衛生標準；而台南台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳的鮪魚，則檢出揮發性鹽基態氮17.1mg／100g（生鮮即食水產品限量15mg／100g），不符食品中污染物質及毒素衛生標準。

消保處表示，2件不符規定部分，食藥署已請地方衛生機關依法查處，地方衛生機關也請餐廳限期改正，經複查後再次抽驗生魚片，未檢出「單核球增多性李斯特菌」，「揮發性鹽基態氮」也符合限量規定。

消保處強調，針對此次查核所發現的缺失，行政院消費者保護會第95次會議決議，請食藥署洽請食品有關公（協）會及衛生局持續對餐廳業者加強宣導，生魚片的品質應符合「食品中微生物衛生標準」及「食品中污染物質及毒素衛生標準」等規定；另請食藥署研議辦理年度專案查核擴大抽檢場所，以維護消費者健康。

