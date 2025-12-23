為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    客語走向世界！台中客語繪本《貓頭鳥》奪德、美雙金獎

    2025/12/23 12:37 記者歐素美／台中報導
    台中客委會主委江俊龍之前在中央書局主持《貓頭鳥》新書發表會。（客委會提供）

    台中客委會主委江俊龍之前在中央書局主持《貓頭鳥》新書發表會。（客委會提供）

    台中市政府客家事務委員會推動客語文化創作的客語繪本《貓頭鳥》，以溫潤細膩的圖像風格與生動自然的客語文字，描繪台中山城客家重要祭典文化，近日榮獲德國「ICMA國際創意媒體大獎」書籍類兒童與青少年書籍金獎，以及美國「Moonbeam兒童圖書獎」2025年度評審金獎，成為少數同時獲得歐美國際大獎肯定的客語繪本，讓台中客家故事正式走向世界。

    客委會主委江俊龍表示，《貓頭鳥》故事中成群貓頭鷹飛翔山城、書箱化作行動書車，象徵知識在客庄流動、文化守護孩子成長的力量，這樣的意象正呼應台中市長期推動閱讀平權與母語扎根的核心理念，這次榮獲德、美國際雙金獎，不僅是對創作團隊的肯定，更代表台中以客語為載體的文化創新，已具備與國際對話的能量與深度。

    客委會指出，《貓頭鳥》以台中山城為故事背景，透過孩子的視角串聯地方信仰、節慶與生活記憶，書中自然融入東勢大茅埔龍神山水祭、東勢新丁粄節、東勢巧聖仙師文化祭及新社九庄媽文化祭等4大重要客家祭典，讓讀者在閱讀故事的同時，深入認識台中客庄豐厚的人文底蘊。

    為提升閱讀的可近性與趣味性，《貓頭鳥》除可於台中市各公共圖書館閱覽紙本外，也同步於客委會官方網站提供線上閱讀，並推出兩首專屬客語童謠〈得人惜个小草鴞〉及〈Shmadia貓頭鳥〉，結合圖像、音樂與語言學習，讓大小讀者以多感官方式親近客語、愛上客家文化。

    目前，《貓頭鳥》並規劃改編成為動畫作品，未來將以更貼近現代生活與數位世代的形式，持續擴大母語推廣觸及面，讓客家文化不僅留在書頁中，更走進市民日常與孩子成長歷程，深化語言傳承，累積台中在客語推廣與文化外交上的長期能量。

    台中客委會於中央書局舉辦《貓頭鳥》新書發表會。（客委會提供）

    台中客委會於中央書局舉辦《貓頭鳥》新書發表會。（客委會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播