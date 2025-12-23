為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    參加台北跨年晚會回基隆免煩惱 基市府規劃接駁專車

    2025/12/23 12:01 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市政府為免民眾跨年晚會無車回基隆，基隆市長謝國樑指示交通處整合台鐵、公車與客運，讓基隆人有運具可回家。（圖為基隆市政府提供）

    要前往台北市參加跨年晚會的基隆人請注意！為了讓民眾在跨年晚會活動結束後能平安快速返家，基隆市政府結合客運業者及台鐵資源，規劃接駁專車、台鐵加班車及市區公車加開班次，提供多元夜間返家交通服務。

    基隆市交通處副處長黃詩涵表示，基隆市民參加完台北跨年晚會後，可於115年元旦0時至2時，搭乘捷運板南線至南港站，再步行前往南港轉運站西站，搭乘免費接駁專車返回基隆，免去跨年晚會結束後「沒車可搭」的困擾。接駁專車自南港轉運站西站發車後，於基隆端先行停靠台灣電力公司基隆區營業處站，沿線比照2088A路線停靠各站，終點為海科館站，方便基隆鄉親就近下車返家。

    配合跨年疏運，台鐵公司自台北站加開3班次服務基隆方向加班車，往基隆列車自115年元旦1時起陸續發車，經松山、南港、百福、七堵、八堵、三坑等站，最晚約於凌晨3時33分抵達基隆。另外，有由基隆火車站發車開往台北方向的加班車，同樣自元旦凌晨1時起出發，提供往返雙向旅客選擇。

    為加強台鐵列車及接駁專車抵達基隆市境內後前往各行政區的轉乘服務，公車處於凌晨1時55分（103、302、501，計3線）、2時25分（104、202、302、501、505，計5線）及3時45分（6線全開）自二信循環站發車，依原行駛路線行經基隆轉運站或基隆火車站南站。另外，公車處規劃加開402區間車（終點七堵國小）及R86區間車，分別自百福及八堵火車站出發，服務百福社區、六堵、七堵及暖暖區沿線居民，完善跨年夜後公共運輸接駁。

    基隆市長謝國樑表示，市府非常重視市民在大型活動後的返家需求，尤其是跨年夜赴台北參與大型晚會的市民，是否「回家有車坐」。他指示交通處整合客運、台鐵與市區公車等運具，規劃免費接駁專車及多班加開列車與公車，讓市民能安全返家。

