為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北捷連續攻擊》家長憂心校園安全 新北強化3大防護網

    2025/12/23 12:06 記者賴筱桐／新北報導
    北捷連續攻擊案後，新北市教育局函文提醒各級學校全面強化校園安全防護作為，並強化「3大防護網」。圖為學生上學情形。（記者賴筱桐攝）

    北捷連續攻擊案後，新北市教育局函文提醒各級學校全面強化校園安全防護作為，並強化「3大防護網」。圖為學生上學情形。（記者賴筱桐攝）

    近日發生台北捷運連續攻擊案，令民眾感到恐慌，許多家長憂心校園安全。新北市教育局表示，已於今（23）日函文提醒各級學校全面強化校園安全防護作為，持續透過「警政連線、防護教育、環境檢視」3大防護網，守護師生安全。

    有國小主動寫信給家長，表示學校已啟動校園安全因應措施，與轄區派出所保持聯繫，在上下學時段加強校園周邊巡邏，持續留意校園內外安全狀況，強化通報與應變機制。

    家長林先生說，北捷隨機攻擊案發生後，走在路上都覺得有點害怕，帶孩子上下課手一定牽緊，隨時留意周邊情況。

    家長王小姐表示，這幾天有跟孩子聊新聞事件，提醒路上遇到奇怪的人要趕快閃避，避免在原地逗留，不要跟陌生人說話，如遇危險情況可以到附近商店找大人幫忙。

    教育局指出，將強化校園安全3大防護網，第一，強化警政合作，嚴密校園周邊防護，督導各校與轄區警察分局保持即時聯繫，加強校園周邊巡邏與關懷，防範校外人士進入校園或於周邊滋事情形。

    第二，深化師生安全教育，提升即時應變能力，提醒各校運用集會與課程時機，加強宣導公共安全風險辨識、緊急應變及自我保護等觀念，提升師生面對突發事件的警覺與應處能力。

    第三，落實校園門禁管理，完善防護硬體措施，持續執行校外人士入校換證與登記制度，並加強校園死角巡查與環境檢視，降低潛在風險。

    校方提醒，家長應關心孩子的情緒狀況，陪伴、傾聽與對話，避免反覆觀看相關新聞畫面，以減輕心理壓力。若孩子出現明顯的不安、恐懼或情緒困擾，可與導師或輔導室聯繫，學校將提供必要的關懷與協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播