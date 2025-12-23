為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄苓雅清潔隊公辦都更案簽約 打造輕軌TOD新地標

    2025/12/23 11:59 記者葛祐豪／高雄報導
    苓雅清潔隊公辦都更案簽約，左為隆大營建董事長陳武聰，右為副市長林欽榮。（記者葛祐豪攝）

    苓雅清潔隊公辦都更案簽約，左為隆大營建董事長陳武聰，右為副市長林欽榮。（記者葛祐豪攝）

    高市府推動的苓雅清潔隊公辦都更案，今天（23日）正式簽約，最優申請人為老牌的隆大營建，將投資55.67億，打造輕軌五權國小站周邊TOD超高層新地標大樓，市府除可分回權利價值權利金26.2億元，還能分回270坪日照中心、150坪環保局辦公室。

    苓雅清潔隊公辦都更案位於三多二路和和平一路口，面積約3452平方公尺，因屋齡已超過60年，捷運局以公辦都更方式開發，今年8月公開評選出最優申請人為隆大營建，總投資金額55.67億，規劃樓高28層、地下6層約400戶的2~4房，開發量體約1.7萬坪。

    簽約儀式今天於市府四維中心舉行，隆大營建董事長陳武聰強調，該公司成立43年，一向正派、努力，有信心打造為輕軌五權國小站TOD超高層新地標。

    高雄市副市長林欽榮表示，本案市府除可分回權利價值權利金至少26.2億元，挹注捷運建設經費，另可分回270坪日照中心、150坪環保局辦公室，並捐贈1座Ubike2.0車站，以落實大眾運輸導向的捷運城市政策。市府期盼「以公辦都更先行、帶動民間都更發展」，進一步帶動苓雅清潔隊公辦都更案北邊區域的發展。

    捷運局長吳嘉昌指出，這是陳其邁市長上任來，捷運局完成第9個土地開發招商評選案件，累計為高雄市創造近400億元收入，挹注捷運建設。本案開發基地鄰近輕軌C34五權國小站，完工後將增加400戶、1200人口數的輕軌使用量，全案預計117年1月申報開工、121年12月取得使用執照。

    目前高雄市捷運局招商中案件，還有捷運R17站A5基地、O9聯合開發案BC基地、前金區後金段等開發案，捷運強表示將持續把土地開發收益，挹注捷運建設經費，並透過捷運站周邊土地開發，創造搭乘捷運使用人數，打造低碳的捷運城市。

    隆大營建規劃樓高28層的輕軌新地標。（圖由捷運局提供）

    隆大營建規劃樓高28層的輕軌新地標。（圖由捷運局提供）

