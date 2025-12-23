為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    AI偵煙系統全天緊盯露天燃燒 屏縣今年開罰500件

    2025/12/23 11:54 記者葉永騫／屏東報導
    制高點AI偵煙系統發現即告警。（圖由屏東縣環保局提供）

    制高點AI偵煙系統發現即告警。（圖由屏東縣環保局提供）

    屏東縣環保局為維護屏東縣空氣品質並守護縣民健康，不但在高點設立AI偵煙系統，並配合無人機及地面人員24小時監控，今年查獲之露天燃燒案近500件，每件均依法處以1200元至10萬元罰款。

    環保局表示，露天燃燒廢棄物所產生的煙霧不僅嚴重影響空氣品質、威脅周邊居民的呼吸道健康，未控制燃燒的火勢更會影響行車安全，甚至引發火災涉及公共危險，為防制露天燃燒，屏東環保局已佈建2套制高點AI偵煙系統，再搭配無人機（UAV）及全時無休輪班稽查人員，同時加強假日、夜間及民眾舉報熱點稽查頻率，嚴密監視查察之下，露天燃燒案件絕難以遁形。

    縣環保局指出，較大量之農業廢棄物，可自行載運至9處農廢集中場暫置（其中6處提供農膜暫置），或撥打本縣免費代清運專線08-7361441，經環保局派員現勘確認後安排清運；另外，有提供現地破碎補助，農業木質廢棄物經破碎後翻耕入土，尚可促進農地健康、增加土地肥分，農民可多加利用，沒有焚燒廢棄物之必要。

    民眾如有發現露天燃燒違法行為，可提供相關照片、影片或其他資訊（車牌、門牌及座標等），撥打24小時公害檢舉專線0800-066666，或上環保局網站線上陳情，環保局可透過地籍、車籍、戶籍及監視器畫面等，找出燃燒行為人，讓大家一起我們共同守護屏東的清新空氣，留給後代子孫更健康、更宜居的環境。

    利用無人機輔助查緝人員稽查。（圖由屏東縣環保局提供）

    利用無人機輔助查緝人員稽查。（圖由屏東縣環保局提供）

    在AI協助發現位置後，查緝人員隨即抵達現場稽查。（圖由屏東縣環保局提供）

    在AI協助發現位置後，查緝人員隨即抵達現場稽查。（圖由屏東縣環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播