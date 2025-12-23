有「陷阱」！苗栗火車站側排水溝蓋孔隙卡輪 YouBike騎士摔車

民眾牽車比對，排水溝蓋孔隙寬度跟YouBike車輪一樣寬。（圖由民眾提供）

民眾騎YouBike在苗栗火車站東站側的原新竹客運苗栗總站前，因排水溝蓋「陷阱」而摔車，訴諸媒體代向苗栗市公所反映。對此，苗栗市公所表示，該排水溝為原新竹客運苗栗總站建築附屬排水設施，屬私有產權，但基於交通安全，市公所會行文新竹客運反映，加強通行安全。

民眾投訴，20日騎YouBike行經苗栗火車站東站側的原新竹客運苗栗總站前，不料，前輪陷入排水溝蓋孔隙，瞬間人車摔倒，還好沒有大礙。他牽車比對，發現排水溝蓋孔隙寬度竟與YouBike輪胎一樣寬。

民眾認為，苗栗火車站東站側設有YouBike租賃站點，且有許多學生上下學使用，此排水溝蓋孔隙寬度，對YouBike或腳踏車騎乘者安全，如同陷阱，請媒體代為向苗栗市公所反映。

苗栗市公所說明，經了解，該排水溝為原新竹客運苗栗總站建築附屬排水設施，屬私有產權；但因該設施與公設通行道路相鄰，基於維護民眾交通安全，公所會行文新竹客運反映，加強通行安全。

民眾指出因排水溝蓋孔隙過寬，致前輪陷入卡住而摔車。（圖由民眾提供）

市公所說明，該排水溝（圖左）為原新竹客運苗栗總站建築附屬排水設施，屬私有產權，但因該設施與公設通行道路（圖右）相鄰，基於維護民眾交通安全，公所會行文新竹客運反映，加強通行安全。（記者彭健禮攝）

