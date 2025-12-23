為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基北北桃深化環保合作 區域聯防打擊噪音車還民寧靜

    2025/12/23 11:29 記者翁聿煌／新北報導
    環警監共同合作打擊噪音車，確保道路安全與市民生活品質。（新北市環保局提供）

    環警監共同合作打擊噪音車，確保道路安全與市民生活品質。（新北市環保局提供）

    基北北桃環保交流合作平台今年決議，針對噪音車管制方面，由4市持續以區域聯防遏止飆車及改裝車噪音，明年寒假即將到來，4市將啟動寒假噪音車專案聯合稽查，透過環保、警政及監理單位跨縣市合作，結合科技執法機制，加強取締違規改裝排氣管車輛。

    新北市環保局指出，會議中新北市對於社區民眾深惡痛絕的改裝噪音汽機車，推出「查車、查人、查車行」一網打盡策略，除以科技執法及現場攔查等方式，也透過跨局處公安小組鎖定改裝排氣管車行聯合稽查，至今已查獲5家違規車行、未登記改裝排氣管車輛17輛，皆已依法要求改善或拆遷；新北市114年截至11月噪音科技執法已舉發2980件；另環警聯合稽查237場次，攔查4萬4780輛，環保局除舉發2233件未使用經認證排氣管者，警察局亦依道路交通管理處罰條例裁處2682件。

    新北市環保局長程大維指出，基北北桃人口往來頻繁，環境議題具有高度關聯性，透過定期會議整合政策與作法，有助提升治理效能，平台成立滿3周年，已召開9次會議，累積推動14項合作方案，包含廢棄物去化處理、環境維護及稽查、河川流域管制及海洋污染改善、空氣品質及噪音防制等共同守護環境行動。

    設置噪音科技執法設備，提升噪音車稽查力道，全力守護民眾安寧。（新北市環保局提供）

    設置噪音科技執法設備，提升噪音車稽查力道，全力守護民眾安寧。（新北市環保局提供）

