    永康就業中心首創「AI職能速測平台」 協助求職者職能盤點

    2025/12/23 11:07 記者劉婉君／台南報導
    勞動部雲嘉南分署永康就業中心開發 「AI職能速測平台」，運用iCAP（職能發展應用平台）職能基準，協助求職者進行職能盤點。（永康就業中心提供）

    勞動部雲嘉南分署永康就業中心開發 「AI職能速測平台」，運用iCAP（職能發展應用平台）職能基準，協助求職者進行職能盤點。（永康就業中心提供）

    勞動部雲嘉南分署永康就業中心自行開發 「AI職能速測平台」，運用iCAP（職能發展應用平台）職能基準，協助求職者進行職能盤點，並同步推廣給企業使用，使企業能更快速掌握人才職能，也讓求職者在職涯定位更有方向。

    由永康就業中心人員自行研發的「AI職能速測平台」，整合勞動部所有就業促進措施，包括iCAP職能基準、就業促進工具、勞工就業通計畫等資訊，以數位化、無紙化方式，提供求職者快速便捷的就業服務，透過職能測評了解自己的能力與職涯定位，再搭配就服員現場提供諮詢服務，精準找到最適合的職務，企業選才亦能透過平台，快速掌握職務所需核心職能。

    永康就業中心主任李奇玫表示，AI職能速測平台目前已成功協助多家企業與求職者成功媒合，希望成為地方推動職能發展的成功示範，近期新營、嘉義、虎尾等多個就業中心也前往參訪，以及有企業端詢問。中心也針對南化、玉井、楠西等山區啟動「偏鄉就業服務專車」，將就業服務資源直接帶到偏鄉，協助民眾就業及偏鄉就業留住在地人才。

    李奇玫說，永康中心今年度共辦理40場偏鄉徵才系列活動，並於活動時運用「AI職能速測平台」，推廣iCAP職能基準，成為企業人才發展的重要工具，及求職者自我檢視職涯定位的利器。

