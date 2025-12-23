竹縣公共自行車 明年起全面強制投保傷害險

新竹縣自2026年1月1日起，將擴大實施公共自行車強制投保「公共自行車傷害險」政策，保險費由政府全額負擔。（記者廖雪茹攝）

新竹縣自2026年1月1日起，將擴大實施公共自行車強制投保「公共自行車傷害險」政策，納保對象由原有（新、舊）會員擴及至單次租借的臨時會員，並同步擴大適用車種，涵蓋YouBike 2.0及YouBike 2.0E（電輔車），使用者完成投保後，才能租借車輛，保險費由政府全額負擔。

縣府交通旅遊處表示，新竹縣公共自行車系統自2022年啟用以來，使用量持續成長，至今年11月30日止，累計騎乘人次突破512萬8592人次，平均每日5800人次使用公共自行車代步，顯示公共自行車已成為縣民重要的日常交通工具。

請繼續往下閱讀...

縣長楊文科表示，縣府持續滾動檢討相關安全配套，在既有電輔車強制納保制度基礎上，進一步擴大納保對象及車種，讓不分會員、不分車種的所有騎乘者，都能在一致的保障機制下安心使用公共自行車，並強調本項公共自行車傷害險保費將由縣府全額負擔，民眾無須額外付費，即可於騎乘期間獲得基本人身保障。

交旅處長陳盈州指出，考量YouBike 2.0E電輔車具備加速較快、騎乘距離較遠等特性，新竹縣已於園縣市高峰會中決議，並自2025年4月1日起率先實施「須完成投保公共自行車傷害險方得租借電輔車」措施，實施後新竹縣公共自行車騎乘投保率已由1月的83%，提升至同年11月的91%。

縣府說明，公共自行車傷害險採實名制投保，使用者須透過微笑單車官方網站或官方APP完成投保登錄，且實際騎乘者須與被保險人為同一人，才符合後續理賠資格。騎乘期間如因意外事故致死亡、失能或住院等情形，符合規定者可向保險公司申請理賠，最高理賠金額為100萬元（未滿15足歲者依相關規定辦理），傷害住院日額給付，每日最高1000元。提醒民眾儘早完成投保作業，共同打造安全、安心、永續的新竹縣公共自行車使用環境。

新竹縣自2026年1月1日起，將擴大實施公共自行車強制投保「公共自行車傷害險」政策，保險費由政府全額負擔。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法