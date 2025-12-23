監院糾舉琉球國中校長職場霸凌 代理教師工會：屏縣府應立即啟動調離程序

監察院糾舉琉球國中校長蘇傳桔職場霸凌案，代理教師工會促屏東縣府立即懲處。（圖由代理教師工會提供）

監察院昨日糾舉屏東縣立琉球國中校長蘇傳桔涉有重大管理失當與職場霸凌情事，並明確指出其已不適任校長職務、具有急迫調離現職之必要，全國代理暨代課教師產業工會對監察院的調查結果表示肯定，並抨擊屏東縣府已無任何拖延空間，嚴正要求屏東縣政府立即依法啟動調離程序。

全國代理暨代課教師產業工會指出，自事件發生以來，即長期追蹤關注並接獲多方教師陳情，多次呼籲地方政府正視校園職場霸凌與管理失當問題，遺憾的是，儘管先前相關職場霸凌調查已認定霸凌行為成立，屏東縣政府仍未採取具體處置，放任蘇傳桔持續擔任校長職務，對教育現場造成長期壓力。

工會指出，監察院糾舉內容已明確指出，多項管理失當與不當要求，造成教師長期過勞，最終導致教師過勞死亡之嚴重結果，相關關鍵違失包括：未善盡雇主保護責任，放任教師長期超時工作，造成過勞死結果；於公開場合對證人發言施壓，構成職場霸凌，影響司法程序公正性；不當洩露調查中資訊，違反程序正義；以顯失比例之管理方式，要求教師早到、住校，造成不合理工作負荷，監察院據此認定，相關情節已嚴重侵害教師工作權與生命安全，並對校園環境與教育體系造成重大衝擊，明確要求地方政府依法處理並儘速調離現職。

此外，工會亦指出，蘇傳桔間接透過家長會發布聲明回應爭議，以「學生權益」作為規避之詞，卻未正面回應監察院所指摘、已造成教師過勞死亡的管理責任問題，工會強調，任何迴避核心事實的操作，皆無助於校園信任的修復，監察院已正式糾舉並移送地方政府處理，並明確指出急迫調離之必要性，縣府已無任何拖延空間。

全國代理暨代課教師產業工會嚴正呼籲屏東縣政府，立即依相關法規，依法調離蘇校長現職；清楚說明後續處理時程與原則；全面檢討校長監督、過勞防治與職場霸凌防治機制，避免再發生教師過勞死憾事，教育現場不應再承受延宕與漠視。教師的生命安全，不應成為制度失靈的代價。

