台南敦源聖廟農曆祭孔 雖無六佾舞、仍以13音古禮釋奠

敦源聖廟進行祭孔，紅瓦厝國小學童前往參拜。（記者吳俊鋒攝）

有別於一般的國曆教師節祭孔，台南歸仁敦源聖廟改為罕見的農曆生日祭孔，今天舉辦紀念大成至聖先師誕辰2575年的釋奠典禮，雖然沒有跳六佾舞，仍遵循古制，以傳統的13音樂曲進行，新豐區各公所與民意代表、地方人士，還有戶外教學的小朋友們都到場參拜，活動簡化，僅約40分鐘，但儀式莊嚴、肅穆，彰顯尊師重道的精神。

敦源聖廟因供奉至聖先師祿位，有「新豐區孔廟」之稱，永康、 仁德、歸仁、關廟與龍崎等公所輪流主辦祭孔，以往都依循二次戰後的官方傳統，選在國曆9月28日，2017年起依照清朝時期的民間慣例，改回農曆11月4日舉行釋奠典禮。

今年的敦源聖廟祭孔由仁德公所主辦，區長許博森擔任正獻官，以成書院全力相挺，禮、樂生到場協助，儀式都遵循台南孔廟古禮，立委王定宇與議員陳皇宇、郭鴻儀，以及永康區長李皇興、龍崎公所主秘李衍昌、關廟公所主秘盧家倫等都前往參拜，鄰近的紅瓦厝國小師生今年也持續出席釋奠典禮，實際行動支持傳統文化。

許博森還贈送紅瓦厝國小文昌筆，祝福孩子們在學業上百尺竿頭、更進一步，並感謝校方長期以來對於敦源聖廟祭孔的重視與支持，仁德公所還準備現代化的束脩禮盒，向前來協助的禮、樂生表達敬意。

敦源聖廟管理人林嘉璋指出，早期釋奠典禮後，都會舉辦聖人酒平安宴，聯繫鄰里情感，全盛時期有上千民眾參與，堪稱新豐區一大盛事；鑽研地方文史的紅瓦厝國小輔導室主任許耿肇說，後來出現「古代先師卻過西洋生日」的質疑聲浪，才研議改為農曆祭孔。

許耿肇提到，清代《安平縣雜記》一書就記載民眾遵循古禮在農曆11月4日孔子誕辰時備饌盒、燒紙叩祝，1948年的新豐區釋奠典禮也是在那天舉行，因此回歸農曆祭孔，等於讓傳統文化恢復歷史原貌。

敦源聖廟農曆祭孔，仁德區長許博森擔任正獻官。（記者吳俊鋒攝）

敦源聖廟農曆祭孔，地方各界參與。（記者吳俊鋒攝）

敦源聖廟祭孔儀式告一段落，仁德區公所特地致贈紅瓦厝國小文昌筆。（記者吳俊鋒攝）

紅瓦厝國小師生持續結合戶外教學，參與敦源聖廟農曆祭孔盛事。（記者吳俊鋒攝）

