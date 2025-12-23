全教總、屏教產及桃學產點名琉球國中及北科附中校長不適任

全教總、屏教產及桃學產今日召開記者會，點名屏東琉球國中及北科附中校長不適任，要求依法嚴懲。（記者林曉雲攝）

全國教師工會總聯合會（全教總）、桃園市各級學校產業工會（桃學產）、屏東縣教育產業工會（屏教產）今（23）日召開聯合記者會，屏東縣琉球國中校長案以及國立台北科技大學附屬桃園農工（北科附工）校長案，已損害師生權益，強烈要求教育部及各縣市教育局處，應嚴肅面對不適任校長問題，完善並落實退場機制，以杜絕權力濫用，維護教育現場公義。

全教總理事長侯俊良強調，吹哨者保護機制刻不容緩，教育現場絕不能容忍權力濫用壓制真相，全教總嚴正要求屏東縣政府及縣長周春米，依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」及「公務員懲戒法」，將屏東縣琉球國中校長蘇傳桔停職並調離現職，且立即完成不適任校長調查程序，徹底調查其管理失當與報復行為。

屏教產監事吳婉鈴表示，2021年琉球國中代理音樂教師莊老師因長期超時工作、不堪壓力而過勞猝死，高雄高等行政法院判決，確認為「職業性過勞死亡」，揭露校內嚴重超鐘點、行政霸凌等管理失當問題，同校代理教師勇於出庭作證，陳述校內真實工作環境，卻遭校長秋後算帳，嚴重構成職場霸凌，今年10月底屏東縣政府安全及衛生防護委員會認定蘇傳桔校長職場霸凌成立，監察院近日完成調查，並通過監委葉大華和施錦芳所提糾舉案。

吳婉鈴指出，針對莊老師過勞猝死案及阿邦老師遭受職場霸凌案，屏教產積極協助教師爭取公道、維護勞動安全與校園正義，監察院已宣告蘇校長不適任，並認定其行為對校園治理造成嚴重威脅，屏教產再次要求屏東縣府立即將蘇校長調離現職並解聘，落實監察院「急速處分」要求，並嚴防報復行為，以確保教職員不被秋後算帳，重建校園基本人權，還給琉球國中健康尊嚴的教育環境。

此外，桃學產理事長陳俊裕表示，北科附工校長楊青山處理學生服儀爭議，已涉霸凌與不當管教，還發生歧視學生自治組織運作，違反規定向學生收取費用，未依校務章則主持會議等處理校務失當行為，明顯損害教職員或學生權利，顯示其已嚴重侵害學生人格權與受教權，並損及教師專業自主與校園治理正當性，呼籲教育部應儘速調查北科附工校長不適任情形。

