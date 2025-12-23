為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2026馬祖跨年晚會 有機會抽機車等大獎

    2025/12/23 10:30 記者俞肇福／綜合報導
    2026馬祖跨年晚會31日19時將於馬祖南竿白馬尊王公園登場，主辦單位提供機車等大獎供民眾摸彩。（圖為連江縣政府提供）

    2026年馬祖跨年晚會將於下週三（31日）19時在南竿白馬王公園熱力登場，包括「情歌教父」林隆璇、音樂才女林逸欣（樂團）、以創作並演唱《練習愛情》在YouTube創下2015萬點閱數的歌手王大文，還有2025貢寮海洋音樂祭海洋獨立音樂大賞的卜星慧樂團，輪番上陣帶來精彩表演；值得一提的是連江縣政府還還準備5部機車、筆記型電腦、iPad、iPhone手機等大獎，讓鄉親、遊客幸運抽大獎，歡樂迎接2026年。活動詳情及交通接駁資訊，請上活動官網「馬祖卡蹓趣」臉書粉絲專頁。

    連江縣政府指出，2026年馬祖跨年晚會除了上述表演名單外，另外，將邀請獲得馬祖好聲音歌唱比賽優勝的陳思彤、陳品鈊、張雅婷、李雨秦、陳云珈等小小歌手共同與鄉親、遊客跨年迎新。

    2026馬祖跨年晚會除了準備演唱晚會活動外，還邀請台灣知名的排隊美式餐車、馬祖在地特色美食，將在晚會會場設攤，滿足鄉親、遊客吃美食看演出的樂趣。

    連江縣交通旅遊局局長陳如嵐表示，今年跨年晚會特別感謝全港通航業股份有限公司贊助摸彩品及支援餐車運送作業，展現馬祖「同島一命、共好共榮」的精神。跨年晚會的摸彩券訂於12月31日的119時起在晚會入口處發送，每人限領1張，發完即截止。摸彩券投入摸彩箱的截止時間為晚上8時10分，請遊客、鄉親千萬要把握機會。

    2026馬祖跨年晚會31日19時將於馬祖南竿白馬尊王公園登場，主辦單位邀請台灣歌手與馬祖地區新秀攜手演出，讓民眾歡度新年。（圖為連江縣政府提供）

