為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    機捷A14站曝光！交通部鐵道局：與桃機第三航廈同步啟用

    2025/12/23 10:35 記者吳亮儀／台北報導
    機場捷運A14站模擬圖。（鐵道局提供）

    機場捷運A14站模擬圖。（鐵道局提供）

    桃園機場第三航廈北登機廊廳預計本月25日正式啟用，象徵第三航廈離全面啟用已越來越近。交通部鐵道局說明，第三航廈的正下方還有一個令人期待的工程，那就是肩負未來國門形象的捷運站「機場捷運A14站」。

    鐵道局說明機場捷運A14站設計小巧思，透過高密度柱列形塑出具儀式感的動線尺度，搭配原創天花單元，呼應第三航廈曲弧天花的空間語彙，讓旅客踏入車站後可感受到與航廈的一致性設計。

    另外，站內規劃大型LED影像牆，動態呈現台灣的人文風貌與自然景觀，讓車站不只是轉乘節點，更是國際旅客認識台灣的第一站。至於嶄新的國門捷運站何時登場？鐵道局說明，目標在2027年與第三航廈同步啟用。

    鐵道局說明，A14站工程要在維持既有路線營運的情況下進行臨軌作業，具有一定難度，經營運的桃捷公司同意以分四階段、單線封閉方式，協調土建、裝修、機電及月台門等系統同步施工，在確保行車與人員安全的前提下，逐步推進工程進度。

    機場捷運A14站施工。（鐵道局提供）

    機場捷運A14站施工。（鐵道局提供）

    機場捷運A14站模擬圖。（鐵道局提供）

    機場捷運A14站模擬圖。（鐵道局提供）

    機場捷運A14站模擬圖。（鐵道局提供）

    機場捷運A14站模擬圖。（鐵道局提供）

    機場捷運A14站施工。（鐵道局提供）

    機場捷運A14站施工。（鐵道局提供）

    機場捷運A14站施工。（鐵道局提供）

    機場捷運A14站施工。（鐵道局提供）

    機場捷運A14站施工。（鐵道局提供）

    機場捷運A14站施工。（鐵道局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播