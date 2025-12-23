南投信義賞梅早花「偷跑」！點點雪白初綻 低溫催花盛況可期

南投信義鄉將進入賞梅季，近期受惠濕冷空氣，梅樹不僅花苞繁盛，更有部分梅樹開出早花，枝頭可見點點雪白花朵。（記者劉濱銓攝）

南投信義鄉將進入賞梅季，今年受惠連番濕冷空氣，鄉內梅樹陸續結出花苞，甚至已有早花「偷跑」，可見點點雪白花朵初綻，信義鄉農會表示，今年花苞繁多，接下來還有冷空氣低溫催花，預估冬季賞梅盛況可期。

信義鄉農會指出，今年入冬接連有東北季風、冷氣團報到，山區日夜溫差大，加上近期陸續有降雨，使梅樹紛紛結出繁盛花苞，甚至有些梅樹還開出零星早花，讓信義鄉洋溢「踏雪尋梅」氛圍。

農會說，依照目前梅樹花苞情況，預計明年元月5日至10日開花，由於接下來還會有濕冷空氣報到，這對梅樹花苞與開花都有助益，預估明年元月中旬進入最佳觀賞期。

另外，配合信義鄉進入賞梅季，信義鄉農會12月27日也將在梅子夢工廠舉辦「踏雪尋梅」開鑼活動，今年主題為「梅開三弄」，屆時有「梅子泡菜DIY」，與用爆米花黏貼在梅枝的「爆梅花」，以及用木板拼貼公仔的「聖誕梅夢島」體驗。

明年1月3日在梅子夢工廠，更有「過五關・吃梅醬」主題日活動，連過5關可參加彈珠台遊戲，有機會將農會超值商品帶回家，盼遊客在賞梅之餘，也能在信義梅鄉體驗在地農特產與梅子風味料理。

