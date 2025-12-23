向下扎根、向外連結 台北市深化環境教育落實綠旗認證

環教中心也接待新加坡裕廊西小學師生，帶領訪客走訪永建國小的綠建築與生態場域。（台北市教育局提供）

推動校園永續發展、深化環境教育實踐，台北市學校環境教育中心帶領北市學生參與新北市台美生態學校綠旗認證學校參訪，也接待來自新加坡裕廊西小學的師生，透過實地觀摩與跨國交流，展現永續校園推動成果。

台北市教育局指出，「台美生態學校夥伴計畫」以學生為行動主體、以校園為永續治理基礎，並透過跨國交流與制度化認證，引導學校培養具環境責任與全球視野的永續公民。

此次，新北市綠旗學校參訪行程走訪米倉國小與新市國小，聚焦校園環境營造、師生參與機制、永續課程整合、綠建築設施導入及生態保育等面向。米倉國小分享，永續教育的本質在於每日行動的累積，從師生行為中看見對環境的關懷，才是真實的環境教育；新市國小則以校園濕地結合生態課程，讓學生成為行動主體，把永續行為帶回家庭與社區。

台北市學校透過實地交流，看見永續理念如何落實於校園文化，並從外縣市的成功經驗汲取推動策略。台北市亦介紹推動台美生態學校認證的系統化作法，由環教中心統籌跨校輔導與申請指引。此外，台北市環境保護局補助高中職以下8校共56萬元，支持學校投入認證申請，強化永續行動的推動效能。

環教中心也接待新加坡裕廊西小學師生，帶領訪客走訪永建國小的綠建築與生態場域，完整呈現台北市「減碳增匯」具體成果，包含雨水回收的「雨撲滿」系統、太陽能光電設備，以及運用台灣原生樹種和馬明潭濕地打造的「碳匯綠校園」，示範節能、調適、生態與教育的完整結合。

教育局表示，近年教育局持續推動校園「減碳增匯」行動，從校舍改建朝「黃金級綠建築」與「合格級智慧建築」邁進，到導入綠屋頂、智慧空調、節能設備及多元原生樹種，逐步提升校園能源效率與碳匯效益。

教育局補充，2025年有16所學校參與台美生態學校計畫，累計獲得銅牌、銀牌及綠旗認證學校達25所；明年將持續挹注經費、整合跨單位資源並提供專業支持，協助台北市學校提升永續治理能力，讓「永續校園」在城市中向下扎根、向外連結。

