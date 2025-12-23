苗縣衛生局稽查化妝品 今年裁處136件違規罰金達600多萬元

坊間市售化妝品種類多元，苗栗縣政府衛生局呼籲民眾選購時應注意「停、看、聽」原則。（苗栗縣政府衛生局提供）

耶誕佳節即將到來，化粧品是熱門送禮或交換禮物的選擇，苗栗縣政府衛生局今年針對網路及市售化粧品進行查核，共裁處136件違規案件，其中125件為產品廣告內容涉及虛偽誇大或宣稱醫療效能，另有5件為產品未依規定標示，5件是未完成產品登錄即販售，1件是使用公告禁用之成分，裁罰金額達600多萬元。

苗縣府衛生局提醒消費者，在選購化粧品要注意「停、看、聽」三大原則：「停」下衝動，仔細思考廣告宣稱的合理性，再閱讀外包裝或容器上的 標示內容，「看」清楚日期等相關資訊，避免購買過期或無法溯源的高風險產品，勿「聽」信誇大不實或宣稱有醫療效能產品，購買前務必詳閱化粧品外包裝標示完整性，也要辨別廣告詞句真實性，避免誤信誇大宣稱功效，才能確保美麗之餘，也用的安心。

衛生局指出，化粧品產品登錄制度於2021年執行實施，民眾在家就能透過「化粧品產品登錄平台-民眾查詢版」查詢化粧品相關資料。只需用電腦、平板或手機，進入化粧品產品登錄平台後，輸入產品名稱、登錄業者、所在地區及驗證碼，就能看到化粧品相關資料，讓產品資訊透明，來源明確有保障，民眾選擇更放心。若有疑問可撥打化粧品諮詢專線02-2521-7350，維護消費者知的權益且避免觸法。

