    首頁 > 生活

    耶誕節冷空氣南下 氣象專家：挑戰大陸冷氣團等級

    2025/12/23 13:28 即時新聞／綜合報導
    林得恩指出，週四耶誕節當天更強冷空氣南下，直接挑戰大陸冷氣團等級。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署表示，今天（23日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍涼；台灣各地大多為多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，明天（24日）東北季風增強，北部及東北部氣溫開始下降；週四（25日）起更強冷空氣南下，直接挑戰大陸冷氣團等級，「耶誕節台灣部分地區將又濕又冷」。

    林得恩今天在臉書「林老師氣象站」發布貼文稱，明天（24日）起受東北季風增強影響，台灣北部及東北部氣溫開始下降；週四（25日）、週五（26日）更強冷空氣南下，預估強度直接挑戰大陸冷氣團等級甚至以上，台灣中部以北、東北部及花蓮以北地區天氣轉為涼冷，其它地區早晚亦涼。

    林得恩說，預測週四至週五最低氣溫，中部以北及宜蘭地區13至15度，南部及花東地區15至17度，澎湖16度、金門及馬祖地區攝氏9至11度；沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度。

    林得恩稱，另一方面水氣方面也明顯增多，迎風面北部、東北部及東半部皆有局部短暫陣雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機率，而中南部山區有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲天氣。

    林得恩補充，目前不管是歐洲EC-AIFS或是美國NCEP數值模式模擬結果都顯示，今年耶誕節，台灣部分地區天氣將會又濕、又冷。

