為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖未來之星陳翊豐奪2國際帆船賽冠軍 議長陳毓仁頒獎金

    2025/12/23 09:44 記者劉禹慶／澎湖報導
    石泉國小6年級陳翊豐，連奪兩項國際賽風帆船冠軍。（石泉國小提供）

    石泉國小6年級陳翊豐，連奪兩項國際賽風帆船冠軍。（石泉國小提供）

    澎湖縣風帆船運動再傳捷報！本縣帆船運動明日之星、就讀石泉國小6年級、年僅11歲的選手陳翊豐，代表澎湖參加「港澳台帆船邀請賽」及「泰國亞洲錦標賽」，在2項國際賽事中皆勇奪U13組冠軍，表現亮眼，為澎湖在國際舞台爭光，也是澎湖放眼奧運爭牌重點選手，澎湖縣議會議長陳毓仁特別接見勉勵。

    澎湖縣議會議長陳毓仁，也是澎湖縣帆船委員會主委，特別公開頒發獎金表揚陳翊豐的優異表現，並在教練Alex及陳媽媽王冰嫻陪同下，肯定陳翊豐長期投入訓練、勇於挑戰的精神。陳毓仁表示，風帆船是一項必須與風浪抗衡、順勢而行的運動，選手除了技術之外，更需要強大的心理素質與毅力，在風浪穿梭中累積實戰經驗。

    陳翊豐年紀雖小但不怕辛苦，始終堅持訓練、朝目標邁進，如今在國際賽事中連奪2座冠軍，正是對自己努力最好的證明。陳毓仁也以其前輩兼教練張浩為例勉勵翊豐，只要持續熱愛這項運動、穩健累積實力，期待未來不僅能在國際舞台持續發光，更有機會朝奧運殿堂邁進，為澎湖爭光。

    澎湖縣議會也將持續支持基層體育發展，培育更多澎湖選手挑戰巔峰極限，身為帆船委員會主委，陳毓仁以鼓勵選手並爭取資源為使命與榮譽，期盼培育更多優秀選手，讓澎湖在國際體壇持續被看見。

    澎湖縣議長陳毓仁，頒發獎金給陳翊豐。（澎湖縣議會提供）

    澎湖縣議長陳毓仁，頒發獎金給陳翊豐。（澎湖縣議會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播