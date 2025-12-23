澎湖未來之星陳翊豐奪2國際帆船賽冠軍 議長陳毓仁頒獎金

石泉國小6年級陳翊豐，連奪兩項國際賽風帆船冠軍。（石泉國小提供）

澎湖縣風帆船運動再傳捷報！本縣帆船運動明日之星、就讀石泉國小6年級、年僅11歲的選手陳翊豐，代表澎湖參加「港澳台帆船邀請賽」及「泰國亞洲錦標賽」，在2項國際賽事中皆勇奪U13組冠軍，表現亮眼，為澎湖在國際舞台爭光，也是澎湖放眼奧運爭牌重點選手，澎湖縣議會議長陳毓仁特別接見勉勵。

澎湖縣議會議長陳毓仁，也是澎湖縣帆船委員會主委，特別公開頒發獎金表揚陳翊豐的優異表現，並在教練Alex及陳媽媽王冰嫻陪同下，肯定陳翊豐長期投入訓練、勇於挑戰的精神。陳毓仁表示，風帆船是一項必須與風浪抗衡、順勢而行的運動，選手除了技術之外，更需要強大的心理素質與毅力，在風浪穿梭中累積實戰經驗。

陳翊豐年紀雖小但不怕辛苦，始終堅持訓練、朝目標邁進，如今在國際賽事中連奪2座冠軍，正是對自己努力最好的證明。陳毓仁也以其前輩兼教練張浩為例勉勵翊豐，只要持續熱愛這項運動、穩健累積實力，期待未來不僅能在國際舞台持續發光，更有機會朝奧運殿堂邁進，為澎湖爭光。

澎湖縣議會也將持續支持基層體育發展，培育更多澎湖選手挑戰巔峰極限，身為帆船委員會主委，陳毓仁以鼓勵選手並爭取資源為使命與榮譽，期盼培育更多優秀選手，讓澎湖在國際體壇持續被看見。

澎湖縣議長陳毓仁，頒發獎金給陳翊豐。（澎湖縣議會提供）

