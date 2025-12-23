把握今好天氣！明午後北台變天 天氣風險：耶誕節恐迎冷氣團

今水氣減少，僅迎風面東部為多雲偶零星短暫雨天氣，其餘各地轉晴到多雲天氣，是本週天氣最穩定一日。（資料照）

今（23日）水氣減少，僅迎風面東部為多雲偶零星短暫雨天氣，其餘各地轉晴到多雲天氣，是本週天氣最穩定一日；明（24日）東北季風增強，午後北部及東部將轉多雲時陰陣雨天氣，週四（25日）耶誕節晚間，台北測站預報低溫14度，有機會達冷氣團強度。

天氣風險公司分析師薛皓天表示，今為本週天氣最穩定一日，白天陽光露臉，各地高溫約25-29度，大台北地區及南部感覺偏熱，夜間至明日清晨受輻射冷卻影響，各地夜間至清晨低溫預估普遍在13-15度，尤其西部地區日夜溫差更為明顯，整體上感受有冷意，請早出晚歸民眾要多保暖。

明日底層東北季風增強，中層以上開始有短波槽通過台灣北側，整體雲量及水氣增多，上半天降雨較零星，下半天起北部及東部將轉多雲時陰陣雨天氣，新竹以南地區雲量開始增多，天氣大致為多雲到晴，晚間中南部山區局部會有零星短暫雨發生。氣溫方面，白天起苗栗以北及東部會逐漸降溫，高溫約22-24度；中南部高溫約25-28度，中北部、東部入夜低溫約14-17度；中南部受輻射冷卻影響，低溫約13-16度。

週四耶誕節東北季風強度再增強，水氣雲量持續偏多，白天期間各地高溫再降，中部以北及東北部預估高溫約18-20度，中南部高溫約22-26度，晚間低溫明顯，台北測站預報14度，有機會達冷氣團強度，各地夜間低溫約12-15度，西半部夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大。

週五（26日）持續受東北季風或大陸冷氣團影響，氣溫方面苗栗以北及東部高溫持續低於20度，中南部高溫約22-24度，整體氣溫又更低，各地都感受還冷到偏涼，中南部仍有10度或以上日夜溫差變化。

週六（27日）維持東北季風或大陸冷氣團影響，不過水氣有稍減少，新竹以北及東部為持陰或多雲天氣，白天稍稍回溫，不過夜間清晨地溫持續明顯，西半部仍有10度以上溫差，各地低溫約13-16。週日（28日）東北季風減弱漸轉偏東風環境，北、東大致為多雲到陰有短暫陣雨天氣，桃園以南為晴到多雲天氣。

薛皓天提醒，週四夜間起至週日清晨低溫明顯為本週最低溫時段，且日夜溫差變化大，請多留意日夜天氣變化，做好保暖，以免著涼感冒。另外水氣偏多，台灣3000公尺以上山區更有降雪可能，若要前往山區看雪民眾要多做好保暖，且裝好雪鍊再上山。

