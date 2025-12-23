高雄聖誕「週一奇蹟」 中央公園湧6萬人

超過6萬歌迷，於週一夜晚湧入中央公園。（圖由經發局提供）

自上週六（20日）起連唱5天的「2025高雄聖誕生活節」黃金週活動，熱潮持續延燒，昨晚（22日）活動第3天，由超人氣樂團「美秀集團」接棒開唱，吸引超過6萬歌迷於週一夜晚湧入中央公園，創造「週一奇蹟!」

繼上週末落日飛車、滅火器領銜開唱，狂吸20萬人潮後，昨晚活動第3天由連續3年參加的美秀集團開唱，現場擠入滿坑滿谷人潮，不少人忍不住問「今天是禮拜一嗎?」

美秀集團以〈電火王〉作為開場曲，全場隨即陷入沸騰；緊接著演唱〈金光閃閃〉、〈馬克吐溫〉，以〈愛情的大壞蛋〉作為收尾，為高雄聖誕生活節第3天畫下熱鬧句點。主唱狗柏在台上直呼高雄觀眾表現非常棒，笑說：「太多人了吧，你們還好嗎？今天晚上才正要開始！」

美秀集團也提到近期社會上發生的令人不安事件，提醒大家不要被刻意製造恐慌的訊息影響，呼籲彼此更加團結、保護好自己；並感性分享「生命無常，更應該珍惜身邊的人，將愛說出口，也絕對別讓惡意得逞!」

經發局統計，昨晚吸引超過6萬歌迷到中央公園欣賞，此次也推出專屬高雄聖誕回饋的「心願放大卡」，集結全市13大百貨祭出專屬聖誕禮物，成功將聖誕活動人潮延續百貨消費，更間接帶動餐飲與零售櫃位的業績成長。

SKM Park Outlets高雄草衙孫紹堃總經理表示，今年館內以「雪境童話村」為主題打造的冰屋造景，與中央公園聖誕樹相互呼應，迄今累積超過60萬人次到訪，響應「心願放大卡」活動，民眾憑卡即可兌換旋轉木馬免費搭乘體驗，截至昨天已吸引超過5千人次搭乘，為年末檔期注入實質消費力道。

經發局說明，「高雄聖誕生活節」系列活動將持續至24日，心願放大卡將在中央公園「Merry 買你的市集」每日下午2點開放領取，民眾在市集完成消費集點，即可享有專屬雙重回饋，除了可領取1張面額50元的商圈夜市優惠券，憑此卡到高雄13家百貨公司，皆可兌換驚喜好禮與優惠。

