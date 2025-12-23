八里動物之家萌犬「米克斯」一週33萬觸及 成功找到幸福新家

為提升流浪動物的曝光度與認養機會，新北市動物保護防疫處透過多元管道推廣認養，其中臉書因用戶眾多，成為重要平台。動保處所屬八里動物之家近日分享犬隻「米克斯」，短短一週累積超過33萬人次觸及、分享逾270次、按讚超過3000次，在熱烈迴響下也順利找到新主人。（動保處提供）

為提升流浪動物的曝光度與認養機會，新北市動物保護防疫處透過多元管道推廣認養，其中臉書因用戶眾多，成為重要平台。動保處所屬八里動物之家近日分享犬隻「米克斯」，短短一週累積超過33萬人次觸及、分享逾270次、按讚超過3000次，在熱烈迴響下也順利找到新主人。

動保處長楊淑方說明，「米克斯」為混有梗犬、臘腸等血統的混種犬，因毛色偏米白而得名。今年11月初被民眾發現於八里區頂寮二街附近遊蕩，隨後由動保處帶回安置。牠有著呆萌表情、短短雙腿與大垂耳，活力十足又親人；「米克斯」個性撒嬌、親近人群，是大家眼中的開心果，非常適合成為居家伴侶。

請繼續往下閱讀...

認養「米克斯」的林小姐分享，過去曾飼養混種梗犬「超跑」，因年老離世。她在八里動物之家臉書看到「米克斯」的照片輯，細膩呈現狗狗神韻，讓她彷彿再次見到愛犬，因而決定認養。

楊淑方表示，新北市共有8處動物之家，多位於偏遠地區，透過網路提升能見度格外重要。八里動物之家運用臉書成功為「米克斯」媒合新家，也讓更多流浪動物被看見。鼓勵民眾認養時多考慮熟齡混種犬，性情穩定、學習力佳，並提醒認養犬貓可享終身免費醫療諮詢、狂犬疫苗注射等福利，想了解更多民眾可前往新北市公立動物之家實地互動，或至動保處官網認養專區查詢（https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/）。#

民眾認養米克斯。（動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法