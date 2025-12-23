為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台88快速道路萬丹出口平安夜施工

    2025/12/23 08:50 記者葉永騫／屏東報導
    台88萬丹匝道將進行施工。（記者葉永騫攝）

    台88萬丹匝道將進行施工。（記者葉永騫攝）

    公路局南區養護工程分局進行台88快速道路西向往高雄方向，在萬丹出口匝道進行瀝青混凝土鋪面及標線施工，明天平安夜（24日）晚上10點到隔天耶誕節（25日）上午6點施工，駕駛人特別注意，西向無法下萬丹，車輛請改道。

    公路局南區養護工程局表示，施工位置在台88線12k+700~22k+391西向萬丹出口匝道，從竹田、潮州往向高雄方向，無法在萬丹出口匝道下，必須改道，路線可以行駛台88線至西向大發出口匝道下，再迴轉行駛台88線至東向萬丹出口匝道下，施工期間請用路人行經該路段時，遵守各項施工標誌指引並減速慢行，或利用台1線高屏大橋、台17線雙園大橋來往高雄、屏東或台東地區替代道路行駛，施工期間造成之不便請見諒。

    公路局呼籲用路人，如欲行駛上述路段請事先作好行程規劃，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw），或撥公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

    台88萬丹出口施工，車輛行駛改道圖。（記者葉永騫翻攝）

    台88萬丹出口施工，車輛行駛改道圖。（記者葉永騫翻攝）

