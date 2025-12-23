下半週再有大陸冷氣團南下 吳德榮：平地低溫降至10度

吳德榮說，今晨4時30分紅外線雲圖（左）顯示，台灣附近有鬆散低雲；4時30分雷達回波合成圖（右）顯示，東半部外海有降水回波。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（23日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍涼，新竹以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天白天晴暖、早晚偏涼；明天（24日）起轉雨降溫，下半週或有入冬後第2波大陸冷氣團南下。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（22日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至明天上午季風減弱，各地晴朗穩定且明顯回暖，白天舒適微熱、早晚偏涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天下午冷空氣逐漸南下，北台灣變天、氣溫逐漸下降。週四（25日）至週六（27日）冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台灣濕冷；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚較冷，山區偶有零星降雨的機率。

吳德榮稱，由於模式略調強，週四至週六台灣本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則觸及14.4度，而為入冬後第2波大陸冷氣團的機率。至於週四至週六「雪線」（零度線）高度，大約降至3000公尺左右，故合歡山、雪山、南湖大山等若獲得水氣配合，皆有零星飄雪的機率。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，下週日（28日）季風漸轉乾，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升；下週一（29日）季風減弱，各地晴朗且氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。

