12/23各報重點新聞一覽

國民黨立委翁曉玲預告今續擋國防特別預算，民進黨發言人吳崢批評，國民黨還要一意孤行，當中共的下線、打手嗎？（記者羅沛德攝）

翁曉玲預告今續擋國防特別條例 民進黨：一意孤行當中共打手

上週末赴中參與廈門台商協會活動的國民黨立委翁曉玲昨預告，今天在立法院程序委員會將繼續擋下國防特別條例草案。民進黨發言人吳崢批評，近日諸多民調顯示過半民意支持強化國防，國民黨還要一意孤行，當中共的下線、打手嗎？若繼續擋國防、擋國安，就坐實了「到中國領旨」一說。

中共「懲獨」跨境鎮壓 官員示警：赴寮、柬、白俄恐被送中

中共將國軍資通電軍、心戰大隊、立委、民眾列為「懲獨」對象，對台展開長臂管轄。賴總統日前指示，全面建構民主防禦機制；知情官員表示，我國雖跟國際合作、反制中國的跨境鎮壓，仍應避免前往寮國、柬埔寨、白俄羅斯，以免被抓捕送中。

收賄1480萬 護航光電業者 雲縣議長黃凱 判刑4年10月

雲林縣議會無黨籍議長黃凱擔任縣議員時期，涉當太陽能廠商「門神」，護航業者取得縣府核發的同意函等，約定收賄五九〇〇萬元且已收下一四八〇萬元；新北地院昨依貪污治罪條例中的不違背職務收賄罪，判處黃凱四年十個月徒刑，褫奪公權三年，雲林縣前建設處長李俊興則因洩密罪判刑八月；黃凱表示將上訴，捍衛清白。

中選會主委提名游盈隆 委員人選罕見接受在野推薦

中選會目前僅剩四名委員，無法召開會議決議，衝擊明年選務運作。行政院昨天公布中選會委員人選，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另五名委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

內政部定調 北市隨機襲擊事件非恐攻

北市隨機殺人案震驚社會，內政部定調，此案是隨機襲擊事件，而非恐怖攻擊；內政部長劉世芳說，到目前為止，此案跟國外或境外較無關，唯一有關的是網路出現模仿犯，「台灣全民安全指引（小橘書）」將更新納入應對暴力事件。立法院內政委員會昨提案，要求相關部會一個月內提出改善方案。

藍委告5大法官枉法裁判罪

憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，國民黨立法院黨團22日赴台北地檢署告發謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5位大法官涉嫌枉法裁判等罪。立委徐巧芯點名尤伯祥，質疑他在判決指稱，立法院對大法官人事同意權，影響大法官權益，但尤伯祥也是經立法院同意才能當大法官，怎不覺得有問題？北檢將分案偵辦，但是「天下第一檢」敢不敢辦大法官，備受矚目。

鍾東錦：2026提名 藍不能用喬的

2026年九合一選舉即將到來，藍軍部分執政縣市可能面臨苦戰，苗栗縣長鍾東錦接受《中國時報》專訪時直指問題核心表示，愈複雜的選區要愈早提名，不要再用「喬」的方式決定人選，以民調為依歸，特別是竹竹苗要聯合作戰，才能創造全贏契機。

知情官員表示，我國雖跟國際合作、反制中國的「懲獨」跨境鎮壓，仍應避免前往寮國、柬埔寨、白俄羅斯，以免被抓捕送中。（法新社檔案照）

雲林縣議會無黨籍議長黃凱擔任縣議員時期，涉當太陽能廠商「門神」，收賄1480萬元，新北地院昨判處黃凱四年十個月徒刑，褫奪公權三年。（資料照）

