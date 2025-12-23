為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    中捷藍線「第一標」明年2月招標 海線B1至B3站拚6月開工

    2025/12/23 06:52 記者蘇金鳳／台中報導
    台中捷運藍線月台層模擬圖。此構想尚未核定。（台中市府提供）

    台中捷運藍線月台層模擬圖。此構想尚未核定。（台中市府提供）

    台中市捷運工程局表示，中捷藍線「第一標」BD01標已辦理公開閱覽，2月會上網招標，4月決標，會從海線第一標高架段的港務公司附近B1站、梧棲國小附近的B2站及童綜合醫院的B3站先開工，再逐步往東的方向動工。

    捷運藍線全長24.78公里，規劃西起B1台中港臨港路的港務公司附近，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至B20新建國市場附近，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。

    台中捷運藍線龍井機廠機電標已於今年6月開工，土木標預計明年6月開工。

    捷工局表示，中捷藍線分高架段及地下段，高架段為BD01標為B1車站至B8車站，約從台中港的臨港路至國際街，因此明年土木標的開工將會先從高架段開始，目前海線第一標已辦理公開閱覽，後續將展開招標作業。

    捷工局表示，明年2月針對港務公司附近B1站、梧棲國小附近的B2站及童綜合醫院的B3站先進行上網招標，預計4月決標，若一切順利就可在6月開工。

    中捷藍線預計於2034年完工，完工後將與綠線形成黃金十字軸線。

    中捷藍線共設二十站。（台中市府提供）

    中捷藍線共設二十站。（台中市府提供）

