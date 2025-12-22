高雄砸近2億改善愛河河堤公園 明誠路至裕誠路西岸首先開放

愛河河堤公園明誠路至裕誠路段修復開放使用。（記者陳文嬋攝）

高雄市水利局投入經費1.87億元，分4區改善愛河河堤公園，其中明誠路至裕誠路西岸先行完成，成為民眾休閒好去處；整體工程預計明年底完工，打造愛河中游新亮點，讓親水綠帶更美麗。

水利局推動「愛河河堤親水廊道水環境改善計畫」，以分4區施工方式，降低對民眾休憩影響，進行修復愛河河堤公園，預計改善面積8公頃，營造舒適水岸環境，提升居住生活品質。

首區明誠路至裕誠路西岸歷時近半年施工，全面整建綠帶、步道及照明設施，增加綠覆量、公園通透明亮，並導入可滲透鋪面，增加公園透水率，兼具生態與防災功能，目前已開放民眾使用。

水利局也啟動第二工區裕誠路至天祥路西岸，推動布里斯本公園改善工程，將整建遊戲場、體健區及綠帶植栽，並改善廣場、步道及動線，預計明年4月開放，但愛河左岸公園河堤路側仍維持開放，民眾仍可漫步河岸、欣賞美景。

第三工區為裕誠路至天祥二路東岸、第四工區為明誠路至裕誠路東岸，預計明年4月進場同步施工，將改善階梯進行綠化，機車格全面退出人行道。

水利局表示，藉由分區推動工程，兼顧施工進度與民眾持續使用公園的需求，降低對周邊生活與休憩活動的影響；整體工程預計明年底完成，將全面提升愛河河堤公園的景觀品質、使用機能與整體環境韌性。

愛河河堤公園明誠路至裕誠路段修復開放使用。（記者陳文嬋攝）

