阿爆不插電演唱！高雄衛武營慶2026元旦

歌手ABAO阿爆（後排中）2026年元旦將和一群傑出原民音樂家，以不插電形式在衛武營演出。（衛武營提供）

衛武營國家藝術文化中心2026年元旦將由金曲獎得主ABAO阿爆元旦帶來不插電音樂會《Nanguaq美好之音》，古典樂界年度盛事維也納愛樂新年音樂會接力全球衛星直播，由紐約大都會歌劇院音樂總監亞尼克．聶澤－賽金首度出任指揮，以多元音樂饗宴陪伴民眾迎接新年。

2026年元旦《Nanguaq美好之音》音樂會將於音樂廳登場，以最純粹樂器與人聲交織，由阿爆帶來母語創作曲改編、多族傳統古謠吟唱及新銳母語創作，與排灣、魯凱、阿美、布農與卑南5族青年創作音樂人共同演出，強調「原住民音樂就是一起的音樂」，展現原住民音樂豐富多樣性，發揮族群互助與共鳴精神。

請繼續往下閱讀...

音樂會更邀請阿根廷籍爵士鋼琴家Musa明馬丁擔任音樂總監，將攜手阿美與排灣族全能音樂家葉俊麟、魯凱族吉他手Ukusane杜志豪，組成3人編制樂隊，融合不同族群音樂，創造獨特聲響美學；原民歌手Arase阿拉斯、Kivi、Makav真愛、Dremedreman曾妮、R.fu共5人組成吟唱歌隊，一同透過最純粹聲音與音樂創作，帶來深刻而溫暖的音樂體驗。

直播維也納愛樂新年音樂會

此外，衛武營戶外直播維也納愛樂新年音樂會連續18年不缺席，衛武營表示，古典樂壇頂尖樂團維也納愛樂新年音樂會自1939年舉辦至今，已成為全球樂迷迎接新年重要傳統，以膾炙人口〈藍色多瑙河〉和極具互動性〈拉德茨基進行曲〉為每年定番曲目，尤其後者演奏時，全場觀眾一同拍手，迎接新年增添儀式感。

紐約大都會歌劇院音樂總監亞尼克．聶澤－賽金首度出任音樂會指揮，也身兼美國五大樂團之一費城交響樂團音樂總監，他與維也納愛樂2010年起密切合作，定期指揮樂團進行巡演，首次執掌古典樂界年度盛事，令人拭目以待；衛武營也邀請成立20週年的絲竹空爵士樂團，在新年音樂會直播前夕，提前下午於戶外劇場暖場演出，以西方爵士與東方國樂激盪火花，帶給民眾嶄新樂音感受。

2026維也納愛樂新年音樂會亞尼克．聶澤－賽金。（衛武營提供）

維也納愛樂新年音樂會。（資料照，衛武營提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法