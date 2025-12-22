協助企業檢視安全風險 桃市府攜手友達打造防災訓練教室

桃園市推動「企業防災專案」，今第三階段正式啟動，未來將結合企業防災與ESG理念，推動企業防災符合國際SDGs標準。（記者李容萍攝）

桃園市政府自2023年啟動「企業防災專案」，透過風險評估及火煙流模擬等科學方法導入，協助企業檢視高風險區域，今（22）日於龍潭區友達光電廠區空間設置「企業防災訓練教室」落成啟用，內部配置高階電腦以因應火災模擬所需算力，將作為企業防災教育訓練與實務交流平台，推動企業防災符合國際SDGs標準，成為桃園上市櫃公司及高風險企業重要培訓基地，促使防災訓練在地化、常態化。

「企業防災專案」第一階段引進科學方法進行風險評估，以及火災煙霧擴散模擬；第二階段逐步推廣至企業實務操作，由友達光電提供的企業防災訓練教室，成為全台企業教育訓練重要場域；第三階段將結合企業防災與ESG理念，推動企業防災符合國際SDGs標準。

包括竹科管理局局長胡世民、桃園市長張善政、市府消防局長龔永信、經濟發展局長張誠、龍潭區長鄧昱綵、桃園市工商發展投資策進會組長張三華、財團法人台灣建築中心董事長崔懋森、中華民國產物保險核保學會理事長楊清榮、友達光電資深副總經理林挺立等人，均出席企業防災訓練教室落成啟用典禮暨防災專案第三階段啟動儀式。

張善政指出，桃園是全台灣最大的工業城，企業防災非常重要，消防署今年推動的企業防災SDGs認證活動，全國逾500家企業申請，最終僅7家獲得最高榮譽「卓越獎」，其中桃園就占了4家，包括美光、日月光及友達2廠，充分展現桃園對企業防災的重視，以及政府與企業防災合作的成效。

林挺立表示，友達光電長期深耕桃園，擁有龍潭廠與龍科廠2個重要生產基地，其中龍科廠已率先導入全球領先的技術Micro LED進行量產，未來將持續在桃園深耕此項核心技術。

此外，今年友達光電與消防局簽署合作備忘錄，在公司內成立企業防災訓練中心，提供空間與高階設備，可針對火災及煙流等情境進行精準模擬，協助企業檢視安全風險，提升營運韌性。

