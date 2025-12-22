中捷英雄遭網暴！「長髮哥」舊文被挖出 慘被誤認消費北車砍人案

去年在中捷被砍的「長髮哥」許瑞顯。（資料照）

上週五（19日）北車、中山商圈發生震驚全國的隨機砍人案，造成3死（不含兇手張文）11傷的悲劇。而近日一篇「cos（角色扮演）搭捷運被砍的人」的貼文在網上被灌爆，但仔細一看發文者竟然是去年在台中捷運被砍的「長髮哥」許瑞顯，而且發文時間是去年萬聖節前後，沒想到時隔1年多被翻出來，被一堆沒看清楚的網友撻伐，意外掀起其他鄉民熱議。

2024年5月21日，一列從台中捷運水安宮站開往市政府站的列車上，20歲男子洪淨持刀隨機攻擊車上民眾，造成包括洪男在內4人受傷，當時許瑞顯挺身與洪男搏鬥，成功阻止洪男，但其臉部被砍傷，留下一道長長的疤痕，因為其長髮造型被外界稱為「長髮哥」。當時許瑞顯受訪被問到為何有勇氣站出來對抗持刀惡徒時，許瑞顯脫口說出知名動漫《葬送的芙莉蓮》的名台詞「如果是勇者欣梅爾的話，一定會這麼做的」，受到大批網友讚爆。

去年11月許瑞顯到台北信義區參加萬聖節活動，在Threads發了張自拍照，自嘲是cos「搭捷運被砍的人」，獲得超過15萬人按讚。

而今台北隨機砍人案輿論延燒，許瑞顯去年那篇貼文突然被翻出，底下湧入不少網友灌爆，「現在還在蹭？」、「這出門最好帶個口罩，我怕你被認出來，被人打死都有可能」、「現在發生這種悲劇，發這篇文是有什麼毛病？」、「幸災樂禍的人下地獄」、「是失智嗎？還是閒閒沒事？」、「這種時候還發這種文，果然是畜生」。

看到這麼多沒看清楚發文時間和人物的網友亂噴，其他鄉民都傻眼表示「去年的捷運英雄，現在被一群目幹撻伐」、「很多D能兒連發文時間都不看就亂噴一通」、「真的很多人上網都不帶腦子跟眼睛」、「脆真的有夠搞，不要這個時候讓這篇文飄上河道好嗎，前任勇者有夠衰」、「留言區的各位酸民要不要看一下發文時間再來留言」、「這是真勇者本人欸，怎麼一堆人連發文時間都不看」、「事實證明台灣人過不到一年就可以忘記所有事」。

長髮哥去年的貼文最近莫名被撻伐（見左圖），讓大批鄉民傻眼（見右圖）。（圖翻攝自許瑞顯IG）

