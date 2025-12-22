陽光露臉！週二西半部多雲到晴 各地高溫26度

週二東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島亦有零星短暫降雨，西半部地區大多為多雲到晴。（資料照）

明天週二（23日）東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島亦有零星短暫降雨，西半部地區大多為多雲到晴。各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，花東及南部約18至20度；而白天高溫各地可到24至26度，早晚外出請多加留意。

中央氣象署預報，週二東北季風減弱，氣溫回升，環境轉偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島亦有零星短暫降雨，整體雨勢在白天之後越來越零星，而西半部地區大多為多雲到晴、可見陽光。

溫度方面，週二各地早晚仍偏涼，低溫在中部以北及宜蘭約15至17度，花東及南部約18至20度，而白天高溫各地可來到24至26度，尤其南部溫度會再更高一些，感受較溫暖，新竹以南日夜溫差大，早晚外出請多加留意；清晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意。

離島天氣：澎湖陰時多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至22度，馬祖多雲，16至18度。

天氣風險公司指出，週二為高壓迴流偏東風環境，水氣再減少，僅迎風面東北部及東部多雲偶零星短暫雨，其餘各地轉晴到多雲天氣，陽光露臉氣溫也明顯回升，各地高溫約24至28度，大台北地區及南部感覺會有點熱，其餘地區感受偏暖，夜間至清晨受輻射冷卻影響，西部地區日夜溫差明顯，局部有12度左右低溫，各地夜間至清晨低溫預估普遍在13至15度，整體上感受有冷意，請早出晚歸者要多保暖。

紫外線指數方面，週二全台皆為「中量級」。

空氣品質方面，週二東北季風稍減弱，環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

