警局變身質感選物店！新北鼓勵青年參與市政 大學生提案創新思維

台北大學不動產與城鄉環境學系學生以「台北市對於新北市政府永續發展債券發行之啟示」為題簡報。（新北市青年局提供）

新北市府與台北大學公共事務學院今天首次舉辦「114年度大專院校參與市政跨領域規劃計畫」成果發表會，不動產與城鄉環境學系師生提案將新北市警察局原址改造質感選物店與藝文空間並存的「複合式休閒場館」，展現創新市政思維，新北市府秘書長邱敬斌表示，新北都市發展議題，需要跨部門的合作與創新。

新北市府為持續鼓勵青年參與市政，今年7月與台北大學公共事務學院簽署合作備忘錄，啟動「114年度大專院校參與市政跨領域規劃計畫」，由台北大學不動產與城鄉環境學系教授挑選實務議題，帶領學生分析討論，市府相關局處提供實務經驗分享。

新北市青年局指出，此次專題研究聚焦城市永續議題，由台北大學不動產與城鄉環境學系主任游舜德統籌，包含社會住宅、都市更新、公辦市地重劃、環境永續、閒置空間活化及大型多功能運動場館最適區位等。

該專題計畫由9位教授、120位同學共同提案，將閒置警察局活化為文創選物店、倡議設立「都更推動師專法」緩解民辦都更由建商主導的難處，以及在「環境永續」上，提案建立綠能回饋社會住宅的會計制度，讓太陽光電設置盈餘專款專用於社會住宅的維護和租金補貼。

邱敬斌今率眾多局處單位主管到場交流，與青年溝通、瞭解年輕人的創意思考；青年局長邱兆梅表示，青年局持續連結跨領域、跨局處資源，鼓勵青年參與公共事務，培力青年從校園參與到社會與城市參與，讓青年成為提升城市的韌性與前進的能量。

新北市府秘書長邱敬斌到場與青年交流。（新北市青年局提供）

「114年度大專院校參與市政跨領域規劃計畫」成果發表會，聚焦城市永續議題。（新北市青年局提供）

