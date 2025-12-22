北市擬擴大公車停靠區科技執法 明年推禮讓公車優先進出站

台北市公共運輸處今（22）天在道路安全交通會報簡報「公車駕駛道路環境改善計畫」，提出5項作法。（記者何玉華攝）

公車駕駛道路環境不良，易生事故、乘客抱怨及糾紛，也是駕駛長流失原因之一，台北市公共運輸處今（22）天在道路安全交通會報簡報「公車駕駛道路環境改善計畫」，提出5項作法，台北市長蔣萬安表示，完全贊成公運處的5大作法，強調公共運輸的用路權高於其他汽機車，要求交通局研議將禮讓公車優先進出站，列為明年宣導重點。

公運處提出的5項作法包括，在公車站會設置科技執法、公車停靠區前後禁停紅線延長為5公尺以上、優化公車彎漸變長度，以及在公車站內樹穴填平及調整、增進公車機會左轉路口安全；其中因事涉停車格位取消，將事先告知里長。

公運處指出，忠孝東路及鄭州路公車站位增設科技執法，成效良好，明年2月預計再啟用捷運臺大醫院站（往北）、松山商職（福德）（往西）、臺大醫院站（往北）、中華路北站（往南）、松山高中（松隆）站（往東）共5處科技執法，未來持續評估建置。

避免車輛違停或汽機車格緊鄰公車停靠區，公車不易出站，將取消停車格位，延長公車停靠區前後禁停紅線為5公尺以上，明年底前完成總計1080站；並依道路設計規範優化90處公車彎漸變長度，預計2028年底前完成，明年先完成33處。

公運處也提到，多處站區有空樹穴、植栽帶，影響高齡、輪椅族乘客上下車，因此將檢視後與新工處、公園處確認後，填平及調整站區樹穴，預計明年底前完成130處，包括封閉28處、調整102處，並依實際需求調整23處左轉路口號誌，增進公車機會左轉路口安全。

蔣萬安聽取簡報後表示，非常贊同公運處提出的改善作法，可以改善公車行駛環境，也方便高齡者、輪椅族上下公車，務必依照規畫期程辦理；他強調，公共運輸的用路權，高於汽機車是基本原則，也是核心精神，要求交通局研議將禮讓公車優先進出站，列為明年宣導重點，降低公車進出站的干擾，避免危險發生。

