    首頁 > 生活

    慕特台北開大師班 音樂種子計畫培育青年世代

    2025/12/22 23:27 中央社
    小提琴家慕特（Anne-Sophie Mutter）（圖）2026年1月重訪台灣舉行音樂會，將以絕美琴音演繹電影音樂家威廉斯（John Towner Williams）橫跨數十年電影經典樂作。（牛耳藝術提供，中央社）

    小提琴家慕特（Anne-Sophie Mutter）（圖）2026年1月重訪台灣舉行音樂會，將以絕美琴音演繹電影音樂家威廉斯（John Towner Williams）橫跨數十年電影經典樂作。（牛耳藝術提供，中央社）

    小提琴天后安・蘇菲・慕特（Anne-Sophie Mutter）從藝50年，以台北為起點舉辦音樂會之外，也宣布2026年1月舉辦「音樂種子計畫」大師班，廣邀音樂學子把握機會。

    牛耳藝術創辦人牛效華今天在記者會上表示，慕特把好的音樂帶來台灣，同時不忘深耕台灣音樂教育，「慕特過去就曾舉辦大師講習會，包括曾宇謙、林品任等年輕音樂家都曾接受指導，這次來台，慕特將台北視為她舞台生涯50年紀念活動的第一站，要把更多音樂種子留在台灣。」

    這次大師班由NSO國家交響樂團主辦，協助遴選人才，讓台灣優秀音樂學子與一流音樂家交流。NSO音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）表示，NSO有青年作曲家、青年指揮家、青年演奏家與國家青年交響樂團（NSYO）等計畫，「我們總是希望給他們最好的資源與養分，能與慕特合作大師班，更是台灣青年音樂家之福。」

    慕特自1997年創立「安・蘇菲・慕特基金會」以來，持續以藝術引路人的角色，培育全球具潛力的年輕絃樂演奏家，並透過「Mutter’s Virtuosi」等計畫，陪伴樂壇新秀登上國際舞台。對慕特而言，藝術家的使命不僅在於舞台上的卓越表現，更在於將累積數十年的藝術智慧，轉化為滋養下一代的重要力量。

    牛效華表示，1995年第一次與慕特合作至今已30年，這次是她第4次在台灣舉辦大師班，「慕特自己有基金會，透過基金會她已經幫助世界各地有才華的年輕小提琴家以及學習的人才進入樂壇。」

    大師班徵選將分為兩階段進行，首輪由NSO指定評審團遴選出20名優秀學子進入複選，最終再由慕特親自選出至多3名學員，每位學員將獲得45分鐘的一對一深度指導。該計畫開放25歲以下、主修小提琴之國內外音樂科班學生報名，申請者須具備台灣或國際重要音樂比賽得獎紀錄，或提供系主任推薦信。

    曲目選擇方面，慕特特別鼓勵青年學子挑戰當代作品，尤其是題獻給她的現代曲目，同時亦可準備維也納樂派作曲家之協奏曲、奏鳴曲或其他高技巧性作品，展現多元的音樂面向及實力。獲選學員將全額免除授課費用，大師班亦規劃30分鐘問答時間，讓慕特親自與學子們對談。收件截止日為12月29日。

