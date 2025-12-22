為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    火化量全國第二 中市砸2.3億汰換火化爐 戴奧辛排放大減7成以上

    2025/12/22 19:46 記者蘇金鳳／台中報導
    中市火化量全國第二，市府投入2.3億汰換設備後，戴奧辛排放大減7成以上。（市府提供）

    台中市火化場近6年來平均每年火化量約2.5萬具往生者，肩負台中市及鄰近縣市殯葬服務重任，整體規模居全國第二。民政局長吳世瑋表示，面對持續攀升的服務需求，已投入總經費逾2.3億元，陸續完成12座火化爐汰換，並更新11套空氣污染防制設備、整修2套設備零組件，同時導入AI智慧判煙系統，提升火化場空氣品質與運作穩定度。

    新型火化爐搭配高效空氣污染防制設備，不僅有效抑制黑煙產生，也大幅降低戴奧辛等有害物質生成。根據生管處定期自主檢測結果，東海火化場戴奧辛排放平均值減幅高達95%；大甲火化場減幅約70%，排放濃度也遠低於法定標準0.5 ng-TEQ/Nm³。

    生管處長柯宏黛表示，東海火化場目前設有12座火化爐及11套空氣污染防制設備；大甲火化場則有4座火化爐及2套防制設備，市府自2019年起分年編列預算，推動火化爐及空氣污染防制設備汰舊換新，在確保服務不中斷的同時提升治理品質。

    此外，今年11月更導入AI智慧判煙系統，即時監控煙囪排放情形，有異常即主動示警，協助人員即時調整操作，降低異常排放風險，提升整體空氣污染防制效能。

