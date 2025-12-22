為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    孝順子孫為祖先找新厝 草屯慈恩堂2樓櫃位3週賣8600萬元

    2025/12/22 18:41 記者陳鳳麗／南投報導
    中寮鄉第10公墓納骨堂，22日揭牌。（南投縣府提供）

    中寮鄉第10公墓納骨堂，22日揭牌。（南投縣府提供）

    草屯鎮嘉老山示範公墓第3棟「慈恩堂」納骨堂，2樓新啟用納骨櫃位和神主牌位，上月27日開放登記，3週就銷售出1004組，神主牌位也售出56組，金額合8591萬餘元。2樓櫃位和神主牌位合計約1萬組，預估銷售總金額可達7億5000萬元。

    草屯鎮公所公共造產項目之一的納骨堂，因納骨櫃位愈來愈少，只要有新啟用的櫃位就會受到注目，草屯鎮嘉老山示範公墓園區的第3棟「慈恩堂」納骨堂，1樓的櫃位和神主牌位已客滿，2樓新櫃位設置完成，公所11月27日受理選位登記，當天排隊人潮很多，當天就登記選位2000組櫃位和神主牌位。

    草屯鎮「慈恩堂」2樓納骨櫃位，分個人、夫妻雙人、家族櫃位，3週銷售個人納骨櫃位896組、雙人櫃位102組、家族櫃位16組，神主牌位56組，合計達8591萬餘元。公所指出，「慈恩堂」2樓的櫃位和神主牌位合計約1萬組，預估總銷售金額最高可達7億5000萬元。

    中寮鄉第10公墓第2納骨堂「懷恩堂」今日也舉行祈福法會，並由南投縣長許淑華、中寮鄉長廖宜賢等人揭牌，鄉公所表示，該納骨堂興建完成，將向縣府申請啟用，因納骨堂座向是南北向，今年大利方是南北向，但明年大利方是東西向，因此才會先揭牌和辦祈福法會。

    鄉公所也表示，「懷恩堂」是由公所自籌經費1億5000萬元興建，個人櫃位有4000多組，夫妻雙人和家族櫃位則有近千組，個人櫃位1組約3至5萬元，等縣府核准啟用後，再擇吉日受理登記選位。

    草屯鎮嘉老山慈恩堂二樓櫃位和神主牌位，上月27開放登記，當天就大排長龍。（草屯鎮公所提供）

    草屯鎮嘉老山慈恩堂二樓櫃位和神主牌位，上月27開放登記，當天就大排長龍。（草屯鎮公所提供）

