台南東區自強里7棵小葉欖仁危害公安 公所決移除

台南東區自強里居民關切中華東路二段295巷71號旁的7棵小葉欖仁樹生長環境差、恐危害公共安全。（東區公所提供）

針對台南東區自強里居民關切中華東路二段295巷71號旁的小葉欖仁樹生長問題，東區公所表示，經會同里長、地方民代及樹木專家到現場會勘與專業評估後，確認該處7棵小葉欖仁生長環境不適宜，為避免未來根系發展影響公共設施及行車安全，決議啟動移除作業。

由於近期有市民反映位於中華東路二段295巷71號左側停車場前的7棵小葉欖仁，樹根隆起破壞路面、樹穴導致路面淨寬縮減，影響行車動線。東區公所接獲陳情後即安排會勘。

請繼續往下閱讀...

樹木專家指出，小葉欖仁屬於生長快速、根系發展強勁的樹種，在如此受限的環境中難以健全生長，長期恐導致樹勢衰弱，且竄根問題勢必影響周邊排水設施與道路結構，構成潛在的公共安全隱患。

考量該區域現有空間條件，樹木保護專業人員評估說，1.這7棵樹生存空間嚴重不足：目前樹體直徑已達43公分以上，現場環境緊鄰水溝且路面鋪設厚重瀝青，生存空間極為狹小，嚴重限制樹木根系正常發展，且狹窄的樹穴無法滿足樹木未來生長所需，違反適地適種原則。

2.移植可行性低：現場條件難以挖出符合標準的完整土球（Root Ball），若強行移植，樹木存活率極低；3.預防性公共安全維護：為避免未來樹根隆起破壞水溝、人行道或路面，影響用路人安全，採預防性處理。

東區公所說明，基於以上專業評估，區公所決定尊重專業意見，將該路段7棵小葉欖仁樹全數移除。

東區公所決議聽取樹木專家意見，全數移除這七棵樹。（東區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法