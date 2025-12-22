台南直飛熊本12/23首航 觀旅局：旅宿業家數六都第一

台南市政府攜手台灣虎航開闢台南及熊本及沖繩國際新航線。熊本航線將於明天首航。（南市觀旅局提供）

台南機場國際航班自COVID-19疫情爆發後停航多時，經台南市觀光旅遊局等市府團隊多年努力下，終於開花結果，台南直飛日本熊本航線將於明天首航。南市觀旅局長林國華表示，今年度成功爭取台南直飛日本「熊本」及「沖繩」國際航線，讓台南在國際旅遊市場更進一步發光發熱，而台南旅宿業成績亮眼，自2020年起旅宿業家數及成長數皆為六都第一。

台南市觀旅局今天召開年度施政成果發表會，今年台南成功爭取台灣虎航開闢全新國際航線「台南—熊本」及「台南—沖繩」定期航班，也成為今年最大亮點。

南市觀旅局長林國華指出，南市自2020年起旅宿業家數及成長數皆為六都第一。截至2025年10月底，旅宿業合計981家，史上新高，勇奪六都之冠。

另外，有多家指標性業者插旗台南，如福泰飯店集團與希爾頓酒店集團攜手合作，打造東亞首間高端品牌「Signia by Hilton」酒店，預計2026年開幕營運。福爾摩沙遊艇酒店及禧榕軒大飯店，今年雙雙榮獲五星級認證，旅宿品牌再升級。

林國華說，今年度成功爭取台南直飛日本「熊本」及「沖繩」國際航線，台南熊本預定於12月23日首航（每週二、五飛航），台南沖繩則預定於12月25日首航（每週四、日飛航）；此外，台南安平至澎湖馬公觀光交通船航線今年首度開航，帶動跳島旅遊新行程。

