    首頁 > 生活

    避免大車疲勞駕駛 國道休息室供提神飲品半價優惠券

    2025/12/22 17:36 記者蔡昀容／台北報導
    國道服務區駕駛人休息室提供空間及設備，讓駕駛緩解疲勞。（資料照）

    疲勞駕駛是國道事故主要肇因，為提升大車駕駛使用國道服務區駕駛人休息室，避免疲勞駕駛，高速公路局2026年1至3月舉辦消費優惠活動，持駕照至服務區服務台登記使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券。

    全國大貨車約17.6萬輛，高公局統計，今年截至11月底，國道重型車輛死亡事故總計17件，其中14件是分心疲勞駕駛，占比達82%。

    高公局明年1至3月規劃「大車駕駛至服務區休息之消費優惠活動」，只要持大貨車、聯結車駕照至國道服務區服務台登記使用駕駛人休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券，鼓勵大車駕駛多多利用駕駛人休息室。

    高速公路除石碇服務區外，其餘14處服務區已設有駕駛人休息室，有躺椅、衛浴設備等設施。2011年建置休息室以來，超過53萬7758人次使用，今年截至11月底有1萬7579人次使用。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    高速公路局「鼓勵大貨車駕駛至服務區休息」，提供消費優惠措施。（高公局提供）

