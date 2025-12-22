為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    落跑鴕鳥花蓮街頭狂奔 網笑：誰的「＋9史詩座騎」掉了？

    2025/12/22 17:24 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣玉里鎮花71線道路上，今天有1隻鴕鳥在路中間狂奔，引起民眾好奇。（玉里東岸墨魂刺青陳老闆提供）

    花蓮縣玉里鎮花71線道路上，今天有1隻鴕鳥在路中間狂奔，引起民眾好奇。（玉里東岸墨魂刺青陳老闆提供）

    「誰的座騎掉了？」有民眾今天在花蓮縣玉里鎮花71線道路上，驚見1隻鴕鳥在路中間狂奔，甚至還闖紅燈，覺得相當驚奇便錄影上傳社群平台，引發網友熱議。警方循線查到飼主，將依《道路交通管理處罰條例》最高開罰600元。

    在部份遊戲中會使用鴕鳥當作座騎，提供了較高的移動速度，讓玩家移動數值可以＋9，幫助玩家更快在遊戲世界中穿梭。有民眾今天在社群平台Threads上傳一支鴕鳥在路上跑的影片，並寫下「誰購買＋9史詩級的坐騎逃跑了」，引起網友熱議，有網友留言說，5K路跑組不小心跑錯地方，也有人開玩笑說本座騎不含煞車系統、想上車但牠跑太快、牠知道不能逆向行駛。

    據了解，鴕鳥為母的，年紀約1歲多，由在玉里工作30歲的黃姓、曾姓男子買來飼養，平常養在大禹里酸酐37號對面工寮，今天上午9點多疑似受到驚嚇跑到路上，接著一路闖紅燈，再跑進玉里高中附近的鐵工廠，一共跑了1公里多，經工廠業者聯繫飼主後才抓回工寮。

    雖然鴕鳥在路上狂奔未造成交通事故，不過警方仍將依《道路交通管理處罰條例》第84條，疏縱或牽繫動物在道路奔走，妨害交通者，處飼主或行為人300元以上600元以下罰鍰。

    花蓮縣玉里鎮花71線道路上，今天有1隻鴕鳥在路中間狂奔，引起民眾好奇。（玉里東岸墨魂刺青陳老闆提供）

    花蓮縣玉里鎮花71線道路上，今天有1隻鴕鳥在路中間狂奔，引起民眾好奇。（玉里東岸墨魂刺青陳老闆提供）

    花蓮縣玉里鎮花71線道路上，今天有1隻鴕鳥在路中間狂奔，引起民眾好奇。（玉里東岸墨魂刺青陳老闆提供）

    花蓮縣玉里鎮花71線道路上，今天有1隻鴕鳥在路中間狂奔，引起民眾好奇。（玉里東岸墨魂刺青陳老闆提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播