落跑鴕鳥花蓮街頭狂奔 網笑：誰的「＋9史詩座騎」掉了？

花蓮縣玉里鎮花71線道路上，今天有1隻鴕鳥在路中間狂奔，引起民眾好奇。（玉里東岸墨魂刺青陳老闆提供）

「誰的座騎掉了？」有民眾今天在花蓮縣玉里鎮花71線道路上，驚見1隻鴕鳥在路中間狂奔，甚至還闖紅燈，覺得相當驚奇便錄影上傳社群平台，引發網友熱議。警方循線查到飼主，將依《道路交通管理處罰條例》最高開罰600元。

在部份遊戲中會使用鴕鳥當作座騎，提供了較高的移動速度，讓玩家移動數值可以＋9，幫助玩家更快在遊戲世界中穿梭。有民眾今天在社群平台Threads上傳一支鴕鳥在路上跑的影片，並寫下「誰購買＋9史詩級的坐騎逃跑了」，引起網友熱議，有網友留言說，5K路跑組不小心跑錯地方，也有人開玩笑說本座騎不含煞車系統、想上車但牠跑太快、牠知道不能逆向行駛。

據了解，鴕鳥為母的，年紀約1歲多，由在玉里工作30歲的黃姓、曾姓男子買來飼養，平常養在大禹里酸酐37號對面工寮，今天上午9點多疑似受到驚嚇跑到路上，接著一路闖紅燈，再跑進玉里高中附近的鐵工廠，一共跑了1公里多，經工廠業者聯繫飼主後才抓回工寮。

雖然鴕鳥在路上狂奔未造成交通事故，不過警方仍將依《道路交通管理處罰條例》第84條，疏縱或牽繫動物在道路奔走，妨害交通者，處飼主或行為人300元以上600元以下罰鍰。

