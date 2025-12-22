為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    投入逾2.8億 原台南新化果菜市場轉型衛福園區

    2025/12/22 17:11 記者吳俊鋒／台南報導
    新化果菜市場已完成搬遷，現址的拆除作業進入尾聲。（記者吳俊鋒攝）

    原台南新化果菜市場已完成搬遷，將轉型為衛福園區，由衛生、社會與民政等單位進駐，市府追加預算，投入逾2.8億元，計畫打造4層樓的L型建築，現址的拆除作業進入尾聲，順利的話，可望在明年農曆春節前動土。

    新化果菜市場舊址拆除暨衛福園區新建工程已順利發包，原經費2.3億元，起初規劃為3層樓，1樓是衛生所以及社會局身障者服務中心，2樓是辦公廳舍與托嬰中心、3樓是活動中心與日照中心，在市議員余柷青等人爭取下，將變更設計，提升至4樓，增設親子悠遊館，滿足當地近1800名幼園的成長需求。

    增建4樓預估增加經費約5100萬元，市議會已通過以第二預備金支應，加快作業速度，衛福園區計畫在2027年中完工，由衛生、社會與民政等各單位進駐使用。

    新化區長李義隆表示，親子悠遊館原本有意爭取在自來水公司舊廳舍進行活化利用，但該建物已有41年歷史，經耐震評估後，不具安全性，因此計畫暫時停擺，目前可以增設在衛福園區的大樓內，樂觀其成，也會全力配合。

    李義隆指出，至於衛福園區3樓的活動中心，目前護國、武安、東榮等里都在爭取使用，未來空間如何配置，將會召集地方各界進行協商，符合鄉親的需求。

    至於目前的新化衛生所，位在健康路上，緊鄰區農會與傳統市場，前身是日治時期的回生院，完工於1927年，由當時台南州廳所設，專供當地或附近傳染病發生時收容之用，已列為歷史建築，採類辰野式紅磚白石紋帶風格，很有特色。

    二次大戰後，現址變為衛生所，縣市合併仍使用迄今，1997年因空間不足，進行整修、擴建，外觀仍仿照原風格，隨著時代演進，不僅已經老舊，附近也很難停車，未來將搬遷至衛福園區。

    舊新化果菜市場將轉型為衛福園區。（南市工務局提供）

    列為歷史建築的新化區衛生所，未來將搬遷至衛福園區。（記者吳俊鋒攝）

    新化區衛生所完工於日治時期，已列為歷史建築。（記者吳俊鋒攝）

