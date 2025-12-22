台中文山焚化爐汰舊今動土 綠議員：環差未完成僅是「預告片」

文山焚化爐進行汰舊換新先期工程祈福動土典禮。（市府提供）

受矚目的文山焚化爐今（22日）進行汰舊換新先期工程的祈福動土典禮，民進黨議員周永鴻質疑，今天動工實際上啟動的僅是「拆除舊辦公大樓」的先期工程，真正的焚化爐主體工程需經過「環境現況差異（環差）分析」，但期程至今仍未確定，盧市府慣性以盛大的「預告片」式典禮來混淆視聽，掩蓋實質建設進度的落後。

環保局表示，今天是舉行先期工程祈福動土典禮，由於焚化廠汰舊換新屬於大型且高度專業的公共工程，先期工程主要是為了在正式施工前，完成必要的地質調查、樹木調查、管線盤點、動線整備及建造臨時辦公室，確保後續工程安全、順利推動，預計2026年動工、2029年底完工，工程完成後，也將提供更穩定、友善環境的廢棄物處理服務，持續守護市民健康，打造宜居、永續的台中。

周永鴻指出，今日文山焚化爐的金鏟子挖下去，啟動的僅僅是拆除作業，並非市民殷切期盼的新爐體建設；關鍵的主體工程目前仍需要通過環差分析程序，動工期程根本沒有明確時間表。他批評，市府將「拆房子」包裝成「重大建設動工」，企圖營造政績亮眼的假象，實則是愚弄市民。

周永鴻說，神岡庄後活動中心改建案，動工典禮和廠商進場施工差了近半年；而捷運藍線今年6月在綠線的市府站盛大舉行開工典禮，喊出七線齊發，但實際上僅是整地與圍籬，真正的主體工程最快要等到明年才可能進場，根本是盧市府的慣用手法。

周永鴻嚴正呼籲市府應誠實面對問題，公開說明環差進度，並給出文山焚化爐主體工程預計的開工及完工日，切勿再以包裝好的公關活動來迴避垃圾處理迫在眉睫的危機。

