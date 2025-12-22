元旦總統府升旗 12/27上午8時起周邊分階段交管

台北市交通局今天表示，配合115年元旦總統府升旗典禮活動，總統府周邊自27日上午8時起分階段實施各項交管措施。圖為中華民國113年元旦升旗典禮1日清晨於總統府前廣場舉行。（資料照，記者朱沛雄攝）

台北市交通局今天表示，配合115年元旦總統府升旗典禮活動，總統府周邊自27日上午8時起分階段實施設備搭建作業、升旗典禮預演、元旦升旗典禮等各項交管措施，請民眾注意配合改道。

台北市交通局發布「115年元旦總統府升旗典禮」活動周邊交通管制措施資訊。

其中因應設備搭建，管制時間從27日上午8時至31日晚上9時，管制範圍為重慶南路（不含）以東至懷寧街（不含）以西的凱達格蘭大道外側臨「南廣場」兩線道。

因應預演，管制時間為30日上午10時至傍晚5時，管制範圍為重慶南路以東（含）至懷寧街（不含）以西的凱達格蘭大道，以及寶慶路（不含）以南至貴陽街一段（不含）以北的重慶南路。管制原則為車輛管制，人員不管制。

因應升旗典禮，交通局說，從114年底12月31日晚上9時至115年1月1日下午3時期間，分三階段交通管制，各階段有其管制範圍，連同公車改道、YouBike暫停營運資訊，可至北市停車管理工程處、北市公共運輸處及YouBike微笑單車網站查詢。

