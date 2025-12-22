窗戶也能發電！ 高大研發「螢光太陽能聚光器」新能源科技

高雄大學應用化學系助理教授陳泓政研發新太陽能科技。（記者蔡清華翻攝）

高雄大學應用化學系，近年投入研發的「螢光太陽能聚光器（Luminescent Solar Concentrator, LSC）」技術，利用透明建材成開發新一代太陽能系統，讓建築外牆與窗戶也具備收集光能、轉換電力的潛力。

高雄大學應用化學系助理教授陳泓政團隊，從材料與光學設計出發，提出不同於傳統太陽能板的思考方向，陳泓政說，螢光太陽能聚光器的核心概念，是將高效率螢光分子嵌入透明壓克力板中，材料吸收太陽光或紫外光後產生螢光，再透過「全內反射」現象，將光能在板材內部導引至四周邊緣，最後由貼附在邊緣的小型太陽能板轉換為電能。

陳泓政指出，透過螢光聚光設計，太陽能不再侷限於屋頂或空曠場域，而是有機會融入建築外牆、窗戶，甚至室內隔間，讓原本只是耗能的建築立面，轉化為分散式發電的能源來源，螢光太陽能聚光器所使用的板材具備半透明與可調色特性，未來在建築設計上，除了能源功能，也能兼顧採光與外觀需求，增加實際導入的彈性。

他說，目前展示的裝置屬於概念驗證與原型階段，研究重點在於證明導光與發電機制的可行性，後續將持續優化螢光材料的穩定性與導光效率，並評估放大尺寸、耐候性與實際建築整合等課題，逐步朝向實務應用推進。

「螢光太陽能聚光器」技術團隊，讓窗戶也能發電。（記者蔡清華翻攝）

