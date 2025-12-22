強化環境保育、登山遊憩品質 南橫三山設雙向人流計數器

攀登南橫三山可欣賞壯闊山景。（玉管處提供）

南橫三山庫哈諾辛山、塔關山和關山嶺山，是近幾年來相當熱門百岳登山路線，玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）為提升南橫三山步道承載能力評估、環境保育與登山遊憩服務品質，於南橫三山設置雙向人員流量計數器，透過人流計數器，能精準掌握步道實際人流數據，以作為未來制定環境承載管理策略及優化設施參考。

玉管處指出，位於玉山國家公園南部園區南橫公路旁的庫哈諾辛山、塔關山和關山嶺山，被山友譽為南橫三山，這片山域坐落中央山脈主脊，不僅視野開闊，在天氣良好時可遠眺壯闊中央山脈與玉山群峰，還能欣賞南橫公路的壯麗風光、變幻莫測的雲海，以及豐富的生態景致，如檜谷的原始森林景象等。隨著台20線南橫公路梅山口至向陽段重新通車，也再度成為山友的必訪之地，每年都吸引大批登山愛好者前來攀登探索。

請繼續往下閱讀...

玉管處最近與台灣山盟公益協會（簡稱山盟）合作，由山盟捐贈3組雙向人員流量計數器，設置於南橫三山步道的出入口，精準記錄山徑上進出雙向的人流情況，提供即時數據。這些數據能夠反映不同時段和季節的人流壓力，為實施總量管制或分流管理提供科學依據，有效降低遊憩活動對高山脆弱生態的破壞，也能根據各登山口的使用頻率，更合理分配資源，例如步道設施的維護、垃圾清運及生態廁所的管理等，確保設施的正常運作。

南橫三山之一的關山嶺山設置雙向人員流量計數器，能精準掌握步道實際人流數據。（玉管處提供）

為提升南橫三山步道承載能力評估、環境保育與登山遊憩服務品質，庫哈諾辛山最近設置雙向人員流量計數器。（玉管處提供）

南橫三山之一的塔關山登山口，人流數據能夠反映不同時段和季節的人流壓力，為實施總量管制或分流管理提供科學依據，有效降低遊憩活動對高山脆弱生態的破壞。（玉管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法