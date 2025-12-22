為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    通學更安全！中市學生族占總運量3成 「公車進校園」調整新闢路線

    2025/12/22 16:33 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市民限定綁定人數突破193萬，通學族約占總運量3成。（市府提供）

    台中市因有「雙十公車」優惠，帶動1年近8000萬人次搭乘，其中6至24歲通學族占總運量逾3成，成為公車主要使用族群；此外，為降低學生通學交通事故風險、提升通勤便利性，市府持續配合中央推動「公車進校園」政策，調整及新闢公車路線，目前全市已有28條公車路線直達校園。

    交通局長葉昭甫表示，台中市自2021年推動雙十公車政策，除台中市民及其新住民配偶外，也擴大納入取得外僑永久居留證、且居留地址設於台中的外籍朋友，同時開放在台中就讀的外縣市學生綁定交通卡享有優惠。

    此外，為降低學生通學交通事故風險、提升通勤便利性，市府持續配合中央推動「公車進校園」政策，調整及新闢公車路線，目前全市已有28條公車路線直達校園。依票證資料分析，6至24歲通學族群占整體公車運量超過3成，顯示學生已是大眾運輸的重要使用者。

    交通局指出，目前已有東海大學、中台科技大學、朝陽科技大學、亞洲大學、靜宜大學、嶺東科技大學、南開科技大學，以及光華高工、龍津高中、卓蘭高中、大甲高工、大道國中12所大專校院與國、高中職，共計28條公車路線可直接進入校園，師生可於校內公車站牌上下車，通學更安全便利，也能減少騎乘機車與私人運具使用。

    交通局說，高中職（含）以下學生可於入學時，透過學校發放的數位學生證選擇是否綁定交通優惠，優惠效期至畢業當年度10月底；大專院校學生則可持電子票證及有效學生證或在學證明，至市府公告的107處綁卡地點辦理綁定，同樣享有雙十公車優惠。另提醒學生留意數位學生證卡片效期，若逾期未更新，市民限定乘車優惠將自動失效。

