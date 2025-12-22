為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    翡翠騎士離台前大啖珍奶 讚觀眾很給力

    2025/12/22 16:59 中央社
    受文化總會邀請來台演出的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部學生「翡翠騎士」，22日下午在台北松山機場搭機離台，學生在機場大啖珍珠奶茶。（中央社）

    受文化總會邀請來台演出的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部學生「翡翠騎士」，22日下午在台北松山機場搭機離台，學生在機場大啖珍珠奶茶。（中央社）

    有「翡翠騎士」之稱的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部今天離台，出境前不忘大啖珍奶。吹奏樂部部長須藤說，此行是非常寶貴的經驗，觀眾「非常給力」，盼有機會再來訪。

    受文化總會邀請，翡翠騎士於「2025台灣遠征─吹響友誼，舞動青春」巡演活動中，接連造訪台北與嘉義演出，皆引起觀眾熱情歡迎。在台北西門町街頭演出時，還與「橘色惡魔」及莊敬高職樂儀旗隊一同演出。

    須藤今天向媒體分享，並不是常有機會與台灣學生交流，這次與台灣高中生交流，可以認識彼此的文化和習慣，是非常好的經驗與回憶；且台灣觀眾讓他們感到「非常給力」，演出期間覺得非常愉快。

    翡翠騎士來台品嚐不少美食，吹奏樂部副部長坪倉說，她尤其喜歡水果，像是昨晚品嚐了芒果，覺得特別喜歡。這是她第一次來台灣，若有機會的話，希望未來能造訪台灣其他地方。

    受文化總會邀請來台演出的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部學生「翡翠騎士」，22日下午在台北松山機場搭機離台，學生在機場等候報到，有學生開心比愛心手勢。（中央社）

    受文化總會邀請來台演出的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部學生「翡翠騎士」，22日下午在台北松山機場搭機離台，學生在機場等候報到，有學生開心比愛心手勢。（中央社）

    受文化總會邀請來台演出的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部學生「翡翠騎士」，22日下午在台北松山機場搭機離台，學生對鏡頭比愛心。（中央社）

    受文化總會邀請來台演出的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部學生「翡翠騎士」，22日下午在台北松山機場搭機離台，學生對鏡頭比愛心。（中央社）

